Fibra NEXT acuerda adquirir portafolio Atlas por 138.2 millones de dólares

El fideicomiso ⁠de bienes raíces mexicano Fibra NEXT informó el miércoles que firmó un ⁠acuerdo vinculante para adquirir ⁠el portafolio Atlas, integrado por 15 propiedades industriales principalmente en el norte del país latinoamericano, por 138.2 millones de dólares.

El portafolio contempla un área bruta rentable de 183,461 metros cuadrados con un porcentaje de ocupación de 99.6%, integrado por clientes internacionales de manufactura ligera en la frontera norte del país, dijo Fibra NEXT en un comunicado.

Se espera que las propiedades generen un ingreso operativo neto de 12.1 millones de dólares desde el primer ⁠año. El acuerdo ofrece también ⁠el derecho ⁠de adquirir una propiedad adicional de 19,673 ⁠m² por 14.8 millones de dólares en los próximos 12 meses. La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio y se espera que se cierre dentro de ⁠los próximos 60 días.