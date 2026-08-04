Inicios de construcción de vivienda alcanzan máximo histórico en México

Durante el primer semestre del 2026 se registraron 272,685 viviendas para iniciar su construcción, cifra que equivale a casi tres veces la reportada en el mismo periodo del año pasado (91,581) y constituye el mayor volumen desde que el Registro Único de Vivienda (RUV) comenzó la serie en el 2013.

El registro en el RUV corresponde a la etapa previa al inicio de la construcción, por lo que este volumen anticipa una mayor actividad edificadora durante el resto del 2026 y el 2027, aunque la producción de vivienda terminada todavía muestra un avance gradual.

Para especialistas, este incremento refleja el avance del programa de Vivienda para el Bienestar y representa una cartera de proyectos que comenzará a materializarse en los próximos meses.

"El corte oficial del programa al 15 de junio reporta 460,000 viviendas autorizadas, 191,000 en obra y poco más de 23,000 entregadas. Si comparamos esas cifras con lo que hoy vemos en el RUV, queda claro que apenas está entrando la primera parte de todo lo que viene", afirmó en entrevista Marisol Becerra, especialista en consultoría inmobiliaria.

Los desarrollos habitacionales suelen requerir entre 12 y 24 meses para concluirse, por lo que el volumen registrado este año podría traducirse gradualmente en un mayor ritmo de construcción durante los próximos meses.

Producción aún rezagada

Si bien el registro de proyectos para iniciar construcción marcó un máximo histórico, la producción de vivienda todavía avanza a un ritmo más moderado. Entre enero y junio del 2026 se produjeron 66,130 unidades en el país, un incremento anual de 7%, de acuerdo con el RUV.

Pese al récord en el registro de proyectos, la producción permanece lejos del máximo histórico registrado en el primer semestre del 2013, cuando se construyeron más de 125,000 viviendas.

Además, el desarrollo mantiene una fuerte concentración en seis entidades: Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo y Coahuila, que en conjunto aportaron cerca de la mitad de la producción nacional durante el primer semestre.

Guanajuato alcanzó en seis meses el equivalente a 62% de toda la vivienda que produjo durante el 2025, mientras que Nuevo León mantiene un ritmo similar al del año pasado. En contraste, Jalisco apenas acumula 37% de su producción del 2025.

"Tenemos un mercado de desarrolladores que repunta en el Bajío y el norte, pero se está moderando en occidente, con las primeras entregas del programa público que apenas empiezan a reflejarse. No es todavía una recuperación generalizada, es un semestre de transición", apuntó Becerra.

Impacto en hipotecas

Una mayor entrada de proyectos también podría aliviar gradualmente la escasez de vivienda nueva que ha caracterizado al mercado en los últimos años y fortalecer el mercado hipotecario.

Para Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México, el agotamiento del inventario nuevo ha impulsado la demanda y los precios de los inmuebles usados.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante el 2025 el índice de precios de la vivienda nueva aumentó 8.5%, mientras que el de la vivienda usada avanzó 8.7%. Además, 63.1% de las operaciones correspondieron a inmuebles usados y 36.9% a vivienda nueva.

"El reto es importante, sobre todo en la vivienda nueva, porque seguimos notando a nivel nacional un agotamiento de los inventarios desde hace unos años, lo que se ve reflejado en la colocación de crédito hipotecario", afirmó Moreno.

Asimismo, mencionó que en algunas zonas del país el inventario de vivienda de segunda mano ya alcanza precios superiores a los de los nuevos desarrollos que comienzan a edificarse.

Aunque el récord en el registro de proyectos anticipa una recuperación de la oferta habitacional, su materialización dependerá de factores como la capacidad de compra de la población, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de suelo urbanizado y la obtención de permisos para desarrollar vivienda.