McDonald's ganó 4.8% más en el segundo trimestre

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida McDonald's obtuvo un beneficio neto de 2,362 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que supone un avance del 4.8% respecto del resultado contabilizado entre abril y junio del ejercicio anterior, según informó la empresa.

Los ingresos de la multinacional de los 'arcos dorados' sumaron 7,099 millones de dólares en el trimestre, un 3.8% más que un año antes en cifras absolutas, mientras que en datos comparables, descontando el tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable de la compañía, los ingresos de McDonald's crecieron un 1.3 por ciento.

Los ingresos procedentes de los restaurantes propios crecieron un 3% durante el trimestre, hasta 2,525 millones de dólares, mientras que los procedentes de las comisiones y tasas cobradas a los franquiciados avanzaron 4%, hasta 4,393 millones de dólares.

Las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron 0.8% en el segundo trimestre, ralentizándose sustancialmente respecto del 2.5% del mismo periodo de 2025, mientras que los ingresos comparables del segmento de restaurantes operados en mercados internacionales crecieron 1.5%, frente al 4% de un año antes, y 1.9% en el segmento de mercados licenciados en desarrollo internacional, por debajo del 5.6% del segundo trimestre del ejercicio anterior.

De este modo, en la primera mitad de 2026 la cadena de restaurantes logró un beneficio neto de 4,345 millones de dólares, un 5.4% por encima del resultado contabilizado un año antes, mientras que la cifra de negocio sumó 13,616 millones de dólares, un 6.4% más.

Los resultados de McDonald's incorporaron un impacto negativo antes de impuestos de 52 millones de dólares en el segundo trimestre y de 99 millones de dólares en el semestre, principalmente relacionados con los gastos de reestructuración asociados al esfuerzo interno de la compañía por modernizar sus métodos de trabajo.

"Si bien nuestra estrategia está funcionando en todo el mundo, vemos una oportunidad para elevar el nivel en EU y acelerar el rendimiento en nuestro mercado más grande", declaró Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de la multinacional.

En este sentido, el máximo ejecutivo de McDonald's considera que el nombramiento de Skye Anderson como presidenta de McDonald's USA aportará "enfoque y urgencia" a estos esfuerzos, dada su profunda comprensión del sistema, su disciplina operativa y su probada capacidad para impulsar el cambio y obtener resultados.