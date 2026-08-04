Exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecen 13% en el primer semestre de 2026

Las exportaciones de mercancías de México a Estados Unidos crecieron a una tasa interanual de 13.0% en el primer semestre de 2026, a 298,157 millones de dólares, informó este martes la Oficina del Censo.

En sentido inverso, las importaciones mexicanas desde Estados Unidos subieron 16.6%, hasta 195,577 millones de dólares.

Consecuentemente, México registró un superávit de 102,581 millones de dólares, un avance de 6.6%, en comparación con la primera mitad de 2025.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.

En paralelo, México y Estados Unidos programaron para la primera semana de septiembre su cuarta ronda de negociaciones para la primera revisión del T-MEC, con avances previos en irritantes comerciales estadounidenses y una lista de ofertas y peticiones entre los gobiernos de ambos países.

Desde todo el mundo, Estados Unidos importó productos por 1 billón 746,242 millones de dólares en el primer semestre, una caída de 1,1% a tasa anual.

Estados Unidos aplica un esquema mixto: un arancel base de 10% para muchas importaciones, más recargos sectoriales como acero, aluminio y autos, y sobretasas más altas para ciertos productos chinos. La carga real varía según origen, producto y acuerdos comerciales.

Las exportaciones globales de Estados Unidos fueron de 1 billón 238,776 millones de dólares, lo que representa un aumento de 15.0% interanual, y por lo tanto el país tuvo un déficit comercial de 507,466 millones de dólares.

Con estos resultados, México se consolidó como primer socio comercial de su vecino del norte, con una participación (importaciones más exportaciones) de 16.5%, seguido de Canadá (12.6%), China (6.2%), Taiwán (5.6%) y Vietnam(4.4 por ciento).

En su comercio con Estados Unidos de enero a junio del año actual, Canadá exportó productos por 200,174 millones de dólares, lo que implicó un alza de 1.4% interanual, e importó bienes por 175,825 millones de dólares, 1.9% más que en igual periodo de 2025.

Respecto a los flujos comerciales con China, las compras de Estados Unidos disminuyeron a una tasa interanual de 22.8%, a 129,320 millones de dólares, y sus ventas bajaron 0.7%, a 55,462 millones de dólares.

El déficit comercial de Estados Unidos con Canadá se redujo 1.9%, a -24,349 millones de dólares, y el correspondiente con China disminuyó 33.9%, hasta 73,857 millones de dólares.

A mediados de julio, Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), declaró que Estados Unidos buscará mecanismos para reducir su déficit comercial con México.

Greer comentó entonces que las negociaciones con México para renovar el T-MEC “van bien” y han sido “bastante pragmáticas”.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

Dirigidas hacia el mundo completo, las exportaciones de productos de México crecieron 24.6% en el primer semestre, alcanzando 389,723.3 millones de dólares. Todas las principales divisiones tuvieron crecimientos, excepto las exportaciones agropecuarias, que cayeron 4.0% en el semestre.

Por el contrario, el sector automotriz mostró resiliencia, dado que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las ventas foráneas en este sector aumentaron 1% en el semestre.

A la inversa, las importaciones mexicanas de mercancías se incrementaron 22.0% en la primera mitad de 2026, a 379,866.0 millones de dólares.