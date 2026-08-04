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Venta de autos nuevos en México mantuvo tendencia récord hasta julio: Inegi
La industria automotriz nacional comercializó 885,349 vehículos ligeros en el acumulado de los primeros siete meses de este 2026, un nivel histórico para un periodo similar desde que se tiene registro (2005).
La industria automotriz nacional comercializó 885,349 vehículos ligeros en el acumulado de los primeros siete meses de este 2026, un nivel histórico para un periodo similar desde que se tiene registro (2005). Dicho volumen representó un incremento interanual de 5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Únicamente en julio se vendieron 130,831 vehículos ligeros nuevos en México, su nivel más alto para un séptimo mes desde 2016, cuando la cifra ascendió a 132,109 unidades. Dicho volumen significó un crecimiento interanual de 3.4%, una desaceleración respecto al alza de 7.6% registrada en junio.
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El top 5 por marca durante julio fue:
- Nissan se mantuvo como el líder con 23,454 unidades vendidas en dicho mes
- General Motors, con 16,163 autos nuevos vendidos
- Volkswagen, con 11,687
- Toyota, con 11,074
- Kia, con 9,307 vehículos ligeros comercializados
Cabe recordar que para el cierre de este 2026 la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que la industria incremente su venta en 1 millón 671,000 unidades.