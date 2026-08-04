Desconfianza en notarías y fiscalías marca debate digital sobre despojo de viviendas

La preocupación por perder un patrimonio ya no sólo se expresa en los tribunales o ante las autoridades, sino también en las redes sociales, donde el despojo de viviendas ha generado una amplia conversación sobre la protección de la propiedad en la Ciudad de México.

De acuerdo con un análisis de inteligencia digital elaborado por DINAMIC, la conversación sobre este delito acumuló 127 millones 95 mil 150 impresiones y su principal característica es la desconfianza hacia las instituciones responsables de proteger la propiedad privada.

El estudio identifica que 43% de la conversación se concentra en cuestionamientos dirigidos a notarías, registros públicos de la propiedad y fiscalías, con señalamientos sobre presuntas redes de corrupción y referencias al gobierno capitalino, Morena y el llamado "Cártel Inmobiliario" asociado a alcaldías gobernadas por el PAN.

El análisis también muestra que la conversación gira en torno a otros tres temas principales:

26% exige reformas, revisiones más ágiles de expedientes y restituciones inmediatas de inmuebles.

19% alerta sobre fraude documental y redes operativas que recurren a falsificación de documentos, mudanzas y cerrajeros para simular compraventas o herencias.

12% relaciona el problema con la presión sobre viviendas vacías o en proceso de reconstrucción.

Como parte del contexto, DINAMIC refiere que el Gabinete contra el Despojo ha identificado tres formas de operación: la irrupción violenta para expulsar a residentes, la ocupación de inmuebles vacíos o abandonados y el fraude documental mediante contratos simulados ante el Registro Público. El documento añade que las autoridades han reportado 246 acciones, entre aseguramientos y restituciones.

“El fenómeno del despojo en la Ciudad de México demuestra que, para el habitante digital, la propiedad ya no solo se defiende con escrituras, sino con la vigilancia colectiva en redes”, indicó Augusto del Río, director general de DINAMIC.

El directivo destacó que la conversación es orgánica y con una presencia mínima de bots de apenas 0.72%, y se detecta que “la red ya identificó que el despojo no es un acto aislado, sino una falla sistémica donde la tecnología digital son las únicas herramientas capaces de exponer las señales de riesgo antes de que se consumen los fraudes”.

El estudio de DINAMIC también muestra que YouTube concentra 43% de la conversación sobre despojo de viviendas, seguido de X, con 33%. Después aparecen Instagram, con 11%; Facebook, con 7%; y TikTok, con 6%, plataformas que, de acuerdo con el análisis, concentran buena parte de la conversación digital sobre este fenómeno.