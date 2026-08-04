Peso mexicano avanza frente al dólar por expectativas sobre conversaciones entre EU e Irán

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local gana terreno apoyada por una menor aversión al riesgo debido a ⁠la posibilidad de conversaciones entre Estados Unidos e Irán que podrían mejorar la situación en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2657 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3241 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 5.84 centavos o 0.34 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3325 unidades y un nivel mínimo de 17.2546. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, cae 0.01% a 99.89 puntos.

Los precios del petróleo caen más de 3.5%, tocando mínimos de tres semanas después de comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott ⁠Bessent, sobre las posibilidades de una ⁠solución diplomática y de una mejora del flujo de energía.

En cifras laborales, el número de ofertas ⁠de empleo bajó en 178,000 hasta 7,359 millones en junio en Estados Unidos, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS).

En los indicadores económicos, más temprano el INEGI dio a conocer que la confianza del consumidor en México aumentó en julio a su mayor nivel ⁠desde octubre de 2025, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, debido a mejoras en sus cinco componentes.

"La moneda local extiende las ganancias de la semana, favorecida por una menor aversión global al riesgo y por el reporte local de confianza del consumidor. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.24 y 17.35 pesos", explicó Monex Grupo Financiero.