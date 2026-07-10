¿Dónde está el piloto?

Todas las situaciones básicas de la vida son sin retorno. Milán Kundera

Ahora el menú de lo que tenemos ante nosotros, para degustar según los intereses o gustos, más lo rutinario del despliegue mediático, no alcanza el tiempo para ir a las profundidades de la perversidad que debe habitar para al menos, intentar grabar las herencias o cancelar las afores de los fallecidos, para que no se beneficien los familiares.

En serio que hay aberraciones extraordinarias, porque el discurso va por el desvío de los temas nacionales, donde faltan campañas de concientización, como el ahorro del agua, que no es un asunto menor, al que no le brindamos ni importancia ni espacios para la reflexión en el futuro inmediato.

Nada sucede por causalidad en política, la reaparición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ayer, es parte de una estrategia de medios, acusando a la oficina de un distrito de Estados Unidos, por la investigación y el pedimento de detención con fines de extradición, que están en los tiempos más allá de los dos meses.

No hay ingenuidad, porque todo sirve en el horizonte alternativo de los distractores, desde las declaraciones de un cronista deportivo argentino, que tuvo respuesta y poco eco, por cierto; hasta el pato que desapareció como la euforia del mundial con la selección mexicana en competencia y ahora fuera de ella.

Por otra parte, era necesaria la conferencia de prensa de la fiscal general de la República, pero con mínimos elementos para discernir, ante un público ávido de explicaciones, en la lógica que no existe, porque todo parece indicar que se ha puesto hasta candados a las comunicaciones por seguridad nacional, que se mantienen con los Estados Unidos.

Un exembajador que tendrán regalías con su libro, por aparecer en la última semana de este mes de julio, donde se encontró el avión que salió de suelo mexicano, llevándose a connacionales, sin autorización ni convenio, menos aún conocemos el fondo de este asunto, donde un “narcotraficante”, se ha declarado culpable, porque la edad no le permite margen de maniobra, ni los delitos que se le imputan en la Unión Americana.

El piloto de esa aeronave, que se exhibe ya en un museo norteamericano, da nota para deducir, sin tantas vueltas al tema, que fue una operación concertada, entre quien entregó al quinto mes del año, y una agencia norteamericana, mintiendo Ken Salazar todavía después de estos hechos, para darle visibilidad a su libro, de los años en su encargo en México.

Estuvo detenido en un operativo en Sinaloa, con cargos aquí, pero una mente “brillante”, determinó que era “lo mejor”, enviarlo a los Estados Unidos con otros presos, para no caer en las tentaciones de las declaraciones y los excesos, en esas narrativas de ahorcamientos con agujetas en una celda, increíbles, por cierto.

Seguiremos hasta las elecciones de 2027, con estos y otros pendientes, que en nada ayudan o le aportan al país, desviando lo económico, la seguridad en los estados más golpeados por la delincuencia, y las investigaciones en pausa de ese “guachicol fiscal”, el inmenso boquete a las finanzas públicas del sexenio pasado, donde nadie sabe hoy como vincular a proceso y a quienes, porque los dos implicados son parte de ese armado.

ENTRE LÍNEAS

A diez días de distancia de terminar la justa mundialista del futbol, investigaciones por lavado de dinero en la Asociación Argentina, junto con personajes del más alto nivel seguramente en la FIFA, porque no se mueve un dedo sin conocimiento de causas y no de efectos a corto plazo por este tema.