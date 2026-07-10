Peso mexicano avanza frente al dólar por mayor apetito por riesgo en el mercado

El peso mexicano avanza frente al dólar en la sesión de cierre de semana. La divisa local se aprecia apoyada por un mayor apetito global por activos de riesgo, con los ⁠operadores atentos a los esfuerzos diplomáticos para relajar las tensiones en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5144 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5455 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 3.11 centavos o de 0.18 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5461 unidades y un nivel mínimo de 17.4992. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares, sube 0.01% hasta 100.92 unidades.

"El peso mexicano gana terreno frente al dólar, apoyada por los acercamientos diplomáticos entre Washington y Teherán para evitar una escalada de las tensiones en la región, lo que ha reducido el nerviosismo entre los inversores", dijo Monex Grupo Financiero.

Medios reportaron que funcionarios estadounidenses compartieron que aún se busca alcanzar una solución del conflicto con Irán y que las conversaciones continúan. El presidente Donald Trump había dado por cerrado el diálogo con Irán a inicios de la semana.

En datos económicos, la actividad industrial de México cayó en mayo por encima de lo previsto, afectada por un deterioro en todos sus componentes, en uno de sus peores desempeños en ⁠lo que va del año. Le reacción es contenida por el favorable contexto externo.