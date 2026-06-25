Hay 150 hectáreas disponibles en zonas industriales del interior de Puebla: Sedetra

Puebla, Pue. El gobierno del estado tiene 150 hectáreas disponibles en diferentes zonas industriales para atraer más inversiones en el segundo semestre, informó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Destacó que los terrenos ofrecen condiciones idóneas para la instalación de nuevas empresas y, a futuro, expandirse si tuvieran algún plan a corto y mediano plazo.

Algunas de las extensiones más grandes de las 150 hectáreas están disponibles en Ahuazotepec, con 45 hectáreas; 34 en Tehuacán y 20 en Ciudad Serdán.

El funcionario expuso que se viene trabajando en la recuperación del parque industrial del municipio de Ahuazotepec, el cual tiene muchos años abandonado y puede ser un detonador para la Sierra Norte, la cual se encuentra a 15 kilómetros del puerto de Tuxpan.

Asimismo, dijo que en el caso del complejo de Tehuacán, ubicado hacia Oaxaca, la dependencia estatal intervino porque es una cantidad importante de hectáreas para atraer inversiones y que pueden favorecer a esa zona, donde tienen municipios de los más pobres del país.

Agregó que será un detonador de empleos para estas zonas de alta marginación, enclavadas en la Sierra Negra.

Consideró que las inversiones deben dejar de centralizarse, por ello es que buscan terrenos en parques industriales del interior del estado.

Mencionó que generar oportunidades para las empresas en los municipios es una de las principales metas del actual gobierno, encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Gabriel Chedraui recordó que hay 275.2 hectáreas comprometidas con 100 empresas interesadas en invertir dentro del Polo de Desarrollo para el Bienestar en el municipio de San José Chiapa.

Lo anterior, puntualizó, demuestra que no están equivocados en generar reservas de tierras en localidades que tienen vocación industrial, pero no se aprovechaba.