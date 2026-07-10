México reporta recuperación de casi 18,000 bienes arqueológicos desde 2018

México anunció este viernes que desde 2018 recuperó un total de 17,878 bienes arqueológicos e históricos que estaban en colecciones privadas alrededor del mundo o iban a ser puestos a subasta.

Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), México inició una campaña para repatriar este patrimonio.

"Hemos estado trabajando arduamente (...) para poder recuperar, repatriar la memoria, la identidad de los pueblos de México, a partir del diálogo permanente con diferentes gobiernos del mundo", dijo en rueda de prensa Omar Vázquez, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El funcionario explicó que, entre las piezas recuperadas, está un cráneo cubierto de piezas color turquesa de la cultura mixteca, que era exhibido en el Museo de Etnología de Leiden, en los Países Bajos.

También está un panel de la cultura maya que representa a un gobernante político y que es originario del sureño estado de Chiapas. Vázquez indicó que los países de donde más se recuperaron piezas fueron Estados Unidos, Canadá, España, Francia e Italia.