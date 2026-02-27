Shakira en el Zócalo de la CDMX: ¿Dónde ver EN VIVO el concierto?

La colombiana Shakira confirmó un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo de 2026, a partir de las 20:00 horas, como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista compartió el anuncio en redes sociales, recordando a sus fans mexicanos su anterior presentación en este mismo espacio en 2007, y expresó entusiasmo por reencontrarse con su público en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Fiesta en el Centro Histórico

Las autoridades de la CDMX reportan que se espera una gran afluencia de asistentes, con proyecciones de entre 280,000 y 300,000 personas en toda la zona del Zócalo y calles aledañas, lo que podría traducirse en una derrama económica significativa para el Centro Histórico.

Para impulsar la movilidad y seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México preparó un operativo especial que incluye cerrar calles principales, establecer alternativas viales y extender los horarios del transporte público hasta la madrugada.

🎤✨ Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito. 💃🪩



👉🏼 Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta. 📍… pic.twitter.com/P5wFZ1MAoD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

¿Dónde ver el concierto de Shakira?

Debido a la gran demanda y la capacidad limitada de la plancha del Zócalo, el gobierno capitalino instalará pantallas gigantes en puntos clave del primer cuadro de la ciudad para que el público pueda seguir el espectáculo en vivo y se ubicarán en:

Alameda Central.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo .

Calle 20 de Noviembre .

Calle Pino Suárez.

Monumento a la Revolución.

Además, para quienes no alcancen lugar en la explanada principal, algunos restaurantes y terrazas del Centro Histórico ofrecen paquetes o espacios con vistas al Zócalo (aunque con costo adicional), incluyendo alimentos y bebidas; Shakira también anunció que transmitirá parte del concierto a través de sus redes sociales