Cambios regulatorios darían alivio al déficit energético en parques industriales

El crecimiento acelerado de las naves industriales en México coloca al suministro energético como uno de los principales retos para la expansión del sector. Sin embargo, la reciente publicación del Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico (RLSE) podría ser clave para la implementación de esquemas de generación eléctrica para el autoconsumo.

Como parte de la agenda del Plan México, este año se anunció la construcción de 103 nuevos parques industriales, cuyo desarrollo culminaría hacia el 2030. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), estos proyectos requerirán alrededor de 2.5 gigawatts (GW) de capacidad instalada para cubrir sus necesidades operativas-

En un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro, el reto de infraestructura no se limita a los proyectos en desarrollo. Actualmente operan en el país cerca de 500 parques industriales que, en conjunto, demandarán alrededor de 13.2 GW adicionales al cierre de 2025.

Alrededor del 90% de estos complejos cuenta con suministro básico, por lo que el fortalecimiento de las redes de distribución y transmisión resulta determinante para acompañar el ritmo de expansión industrial.

Ante este escenario, Enlight, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas renovables, indicó que los esquemas de generación en sitio bajo la modalidad de autoconsumo, que contempla centrales eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.7 MW, adquieren un papel estratégico.

Cambios positivos en el reglamento

El Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico entró en vigor en octubre con el objetivo de establecer los lineamientos para la planeación vinculante del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), definir las facultades de la Secretaría de Energía (SENER) y asegurar la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía total a nivel nacional.

No obstante, Enlight destacó que la iniciativa también introduce definiciones y condiciones más precisas que permiten a los usuarios industriales participar en la generación de su propia energía, lo que favorece la planeación energética tanto de desarrollos nuevos como de complejos existentes.

Entre los elementos más relevantes se encuentra la incorporación formal de la figura de Usuaria de Autoconsumo, definida como “la persona física o moral, que satisface total o parcialmente sus necesidades eléctricas a través de la energía generada en sitio”.

También sobresale el concepto de Grupo de Autoconsumo, que permite a dos o más usuarios compartir la energía producida mediante una red particular, aun cuando no formen parte de un mismo grupo empresarial.

“Bajo estos esquemas, los parques pueden garantizar la continuidad operativa de las empresas que albergan mediante el consumo de la energía generada en sitio y el uso de la red pública como complemento al suministro; o bien, a través de un modelo de operación completamente autónomo, sin conexión física a las redes de transmisión o distribución”, remarcó Enlight.

Dentro de las soluciones que podrían ser empleadas destacan las microrredes industriales, sistemas energéticos desarrollados por proveedores especializados como Enlight. Este tipo de infraestructura permite a los inquilinos de naves industriales gestionar de manera local su generación, consumo y respaldo energético, con mayor control y eficiencia.