Espacios de trabajo cambian el rumbo: menos metros, más funcionalidad

En México, la oficina ha dejado de ser un simple espacio físico para convertirse en una herramienta estratégica para la productividad laboral, por lo que las empresas comienzan a replantearse la forma de elegir y diseñar sus espacios en busca de flexibilidad, bienestar y eficiencia.

De acuerdo con Spot2.mx (plataforma especializada en inteligencia y comercialización de inmuebles), el inventario activo de oficinas alcanzó las 9,300 unidades en septiembre, un aumento mensual de 8.39%, mientras que las búsquedas digitales crecieron 2.7 puntos porcentuales.

Sin embargo, el tamaño promedio de las oficinas solicitadas mostró una ligera contracción de 6.2% en el tercer trimestre, con un promedio actual de 258 metros cuadrados (m2), lo que refleja una preferencia por espacios más compactos.

“Hoy, el éxito de un espacio depende menos del tamaño y más de su capacidad de adaptarse, inspirar y proyectar la cultura corporativa. Las empresas buscan espacios que se adapten a sus equipos, que optimicen costos y productividad”, explicó Pablo Gadsden, director de Crecimiento de Spot2.mx.

El especialista añadió que el mercado inmobiliario de oficinas avanza hacia una etapa de madurez, en la que el espacio físico se redimensiona para servir mejor al talento, a la cultura organizacional y a los modelos de trabajo híbrido.

“Las compañías buscan oficinas más eficientes, cercanas a centros de talento y servicios, y con mejor conexión urbana. La oficina ya no se mide en metros cuadrados, sino en valor estratégico”, agregó Gadsden.

En un entorno donde la disponibilidad de espacios es cambiante, la retención de inquilinos se ha vuelto prioritaria. En este contexto, Paulette Lecuona, directora comercial de Grupo Frel, destacó que congelar precios u ofrecer descuentos no es todo para lograrlo, sino entender las nuevas necesidades de las empresas y sus empleados.

“La verdadera estrategia radica en entender que una oficina es mucho más que un lugar de trabajo; es un ecosistema que impulsa la productividad, fomenta la colaboración y fortalece la identidad de una empresa. Es indispensable ofrecer un enfoque que vaya más allá del contrato de arrendamiento”, comentó la directora.

En este sentido, apuntó que la tecnología, que va desde sistemas de control de acceso inteligentes hasta conectividad de alta velocidad, son claves porque optimizan la operación diaria y aportan a la productividad.

Por otro lado, el aislamiento, agregó, es un concepto del pasado. Las nuevas necesidades empresariales apuntan a fomentar un sentido de pertenencia a través de espacios comunes bien diseñados y actividades de networking que conectan a las empresas entre sí.

“Crear una comunidad activa enriquece la cultura de cada inquilino y genera un valor intangible que va más allá de los metros cuadrados arrendados”, puntualizó.

Nuevos criterios de elección

Entre los nuevos estándares que Spot2.mx identificó como esenciales entre las empresas para seleccionar una oficina, destacan la ubicación estratégica, la flexibilidad contractual, la infraestructura digital, el diseño sustentable y la posibilidad de expansión, ya que se estima que el espacio adecuado mínimo es de 4 metros cuadrados por trabajador.

Además, las organizaciones deben también tomar en cuenta la integración de áreas comunes funcionales, pago de mantenimiento, servicios y tasas adicionales.

“La oficina ideal no es la más grande, sino la que más productividad genera por metro cuadrado. Esa es la tendencia que estamos viendo en todo el país: los espacios más buscados ya no son los más grandes, sino los mejor pensados. Y los datos son hoy el mapa más preciso para entender hacia dónde se está moviendo el espacio de trabajo en México”, remarcó Gadsden.