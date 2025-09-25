“Las empresas se han dedicado a cuidar las oficinas y no las operaciones”

“La mayoría de las empresas se han dedicado a cuidar las oficinas y no necesariamente las operaciones”, dijo Juan Domínguez, director de Capital Humano de Alpura. En su participación en el People Day 2025 de Buk, puntualizó que el mundo de Recursos Humanos tiene pendiente una discusión: hablar de flexibilidad laboral y no sólo de trabajo remoto.

“En América Latina dependemos altamente de posiciones presenciales, en el fondo la discusión debe ser de bienestar y flexibilidad, la discusión de trabajo remoto aplica sólo para 17% de las personas. Nos tenemos que mover hacia un debate sobre bienestar y flexibilidad, como los modelos de reducción de jornada laboral, jornadas escalonadas, permisos”, afirmó durante el panel Trabajo remoto y presencial: Conectando lo mejor de ambos mundos.

En el espacio de reflexión en torno a los desafíos de los nuevos modelos de trabajo, el directivo hizo un llamado a las áreas de Recursos Humanos a pensar en esquemas flexibles y bienestar que abarquen a todos los trabajadores.

En su intervención, Jehovana Torres, directora de Recursos Humanos en LVMH, destacó que el trabajo híbrido se ha convertido en una ventaja competitiva para las empresas. Pero no es un esquema exento de retos, “así como tenemos lo mejor de los dos mundos, sufrimos de las cosas de los dos mundos”.

En la experiencia de LVMH, parte de la clave del éxito en la implementación de esquemas híbridos fue el entrenamiento de los líderes y de los colaboradores, pero también por la creación de nuevas políticas. “Fue un tema de upskilling y acompañamiento de los líderes para cuidar la productividad y la flexibilidad y bienestar en el home office”.

En el caso de Amazon, el retorno a la oficina implicó retos, afirmó Nicole Wallentin, líder de Adquisición de Talento del gigante del comercio electrónico. “Nos dimos cuenta que se nos olvidó cómo socializar. El mayor reto que tenemos es cómo fomentar la colaboración, el trabajo en equipo, la creación de ideas”.

Sin embargo, una fortaleza del trabajo presencial, destacó la ejecutiva, los problemas se resuelven más rápido. “Antes me tomaba una semana, hoy sólo tengo que caminar a la oficina de la persona y se soluciona en minutos.

Aprendizajes de los modelos híbridos

Los directivos de Recursos Humanos compartieron también sus experiencias conservando la cohesión de los equipos en entornos remotos.

Jehovana Torres dijo que para mantener la conexión de los equipos “generamos rituales”. Estas acciones, agregó, no sólo se aplican cuando se necesita integración entre los colaboradores, también se activan en escenarios de alta productividad.

Por otra parte, Juan Domínguez, destacó que los ritos de cultura organizacional han permitido tener espacios más efectivos sin perder la flexibilidad, e insistió en la necesidad de avanzar en modelos de bienestar.