Mercado de oficinas avanza, pero con riesgos en el horizonte

El mercado inmobiliario de oficinas en México arrancó el 2025 con su mejor desempeño desde el 2019, motivado por la llegada y expansión de grandes firmas como Netflix, PwC y Target. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre provocada por los aranceles y la renegociación del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la consultora SiiLA México, la ocupación de 24,433 metros cuadrados (m2) de espacio en edificios corporativos en el segundo trimestre del año redujo la tasa de disponibilidad a 16%, frente a 19% registrado el año pasado.

“Aún no estamos en niveles prepandemia, pero grandes contratos de renta han provocado que mejore el panorama. Target, por ejemplo, ha optado por manejar sus operaciones en Estados Unidos desde México. Que haya más empresas que tengan esta confianza en el país va a provocar que las oficinas tengan mejores niveles”, comentó Alejandro Delgado, director general de SiiLA México.

En los últimos 12 meses, las industrias con mayor volumen de renta de oficinas fueron productos y servicios (77,000 m2), financiero (75,000 m2), bienes raíces (47,000 m2), servicios médicos (39,000 m2) y tecnología (35,000 m2).

Construcción a la baja

Uno de los factores clave en la recuperación del sector ha sido la reducción en la construcción de nuevos edificios. Durante la primera mitad del 2025 se entregaron 20,000 m2 de oficinas, un contraste marcado con los 600,000 m2 edificados en el 2019.

Este freno en la oferta ha permitido que las rentas se concentren en inmuebles ya existentes. Delgado, indicó que, con el ritmo actual, el inventario total disponible de 1.9 millones de m2 en el país podría agotarse en cuatro años y medio.

“Aunque se han dejado de salir inquilinos, todavía no es un sector inmobiliario que esté en expansión, sino en proceso de recuperación”, añadió.

Incertidumbre nubla el panorama

Sin embargo, la recuperación total no está exenta de retos. La renegociación del T-MEC mantiene en expectativa a diversas compañías que contemplan expandirse en el mercado mexicano de oficinas.

“La expectativa es que México siga siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Estamos en un lugar inigualable, tanto geográfica como comercialmente, para que esta relación sea de beneficio para ambos países”, dijo Delgado.

A pesar de la incertidumbre, los datos no son del todo negativos. Latin Trade realizó una encuesta regional que revela que seis de cada 10 propietarios de edificios en América Latina prevén un impacto neutro de los aranceles, mientras que solo 28% anticipa un efecto negativo y 14% espera un escenario positivo.

“No importa lo que se diga de incertidumbre o aranceles, Norteamérica dentro de algunos años va a tener un mercado sumamente cohesionado, mucho más fluido que el que había hace un lustro”, sostuvo Santiago Gutiérrez, director general de Latin Trade.

En palabras del especialista, el sector de oficinas puede esperar “años extraordinariamente buenos”, con la reactivación de la relocalización de empresas una vez que termine la renegociación del T-MEC.

“El que ya se tenga la tasa de desocupación más baja de los últimos cinco años es sin duda una muestra de lo que viene”, dijo. Más allá de la coyuntura comercial, el directivo remarcó que el sector enfrenta un proceso de transformación tecnológica y de reconversión hacia proyectos sostenibles y de usos mixtos.

La incorporación de herramientas como inteligencia artificial y sistemas digitales de administración comienza a ser una prioridad para mejorar la eficiencia y responder a las nuevas dinámicas laborales.

“Los trabajadores quieren comodidad y mejora en la movilidad, por ello hay que tener claro que es clave la selección de la ubicación y la incorporación de tecnologías en los edificios”, apuntó Gutiérrez.