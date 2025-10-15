Renta de oficinas repunta en la CDMX ante el retorno presencial y la digitalización

El mercado de oficinas en la Ciudad de México (CDMX) ha registrado un repunte en la ocupación impulsado por el regreso al trabajo presencial y por la expansión de las empresas tecnológicas.

De acuerdo con el informe más reciente de CBRE México, en el tercer trimestre del 2025 se rentaron un total de 15,000 metros cuadrados (m2), lo que llevó a un acumulado de 175,000 m2 en los primeros nueve meses del año. Esto representa un incremento de 84% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD) —integrado por Polanco, Insurgentes y Lomas Palmas— concentró el 59% de la actividad total del mercado. Este repunte responde, en gran medida, al regreso de los modelos presenciales y a la consolidación de esquemas híbridos.

El Reporte de la Encuesta de Sentimiento de Ocupantes de Oficinas en México 2025, elaborado por CBRE, indica que 78% de las empresas de servicios ya operan con esquemas de trabajo presencial de tres o más días por semana.

“Esta evolución del entorno laboral fomenta la inversión en tecnología y herramientas de colaboración, con 87% de los usuarios proyectando un crecimiento en el espacio ocupado en los próximos tres años”, apuntó la consultora.

La adopción de estos modelos ha favorecido una ocupación más estable, mientras que los espacios Clase A y A + mantienen una alta demanda en corredores corporativos clave.

Tecnología, motor de crecimiento

Durante el tercer trimestre del 2025, las principales transacciones corporativas superaron los 1,000 m2 por operación. El sector tecnológico lideró la demanda al representar 35% del total, seguido por empresas de transporte y logística (13%), y medios y telecomunicaciones (12%).

Según el estudio Tech Talent 2025, la Ciudad de México encabeza la industria tecnológica en Latinoamérica, con 320,000 empleos vinculados a esta actividad económica.

Además, la mitad de los espacios disponibles se concentra en formatos acondicionados, plug and play o subarriendo, una tendencia que facilita la ocupación inmediata.

Llegan nuevos proyectos

Luego de la embestida de la pandemia, el sector de oficinas se estancó en términos de construcción de nuevos proyectos. Sin embargo, el panorama ha comenzado a cambiar.

En la actualidad, la Ciudad de México tiene 7.4 millones de m2 de oficinas clase A y A+. Pero, hay siete proyectos en construcción que suman 246,000 m2, de los cuales 30% ya están pre-arrendados y 60% se concentran en el CBD. Para finales del 2025, se prevé la incorporación de 143,000 m2 adicionales en Insurgentes y Polanco.

“Esta expansión proyectada podría influir significativamente en la dinámica del mercado, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos para los inversionistas y arrendatarios”, destacó CBRE México.