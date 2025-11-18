¿Es posible pagar una hipoteca con rentas en la Ciudad de México?

Convertir la renta de una casa en el motor que paga la hipoteca es una idea atractiva, pero en la Ciudad de México puede volverse todo un desafío ante los altos precios de vivienda y financiamiento. Por ello, han surgido propuestas como la renovación urbana, que abren una ventana para que este modelo sea viable.

Para Luis Felipe González, director financiero de Rakennus —empresa especializada en la remodelación de edificios—, la clave está en optimizar las condiciones de entrada: un enganche mayor reduce el capital prestado y la elección de un proyecto que maximice el potencial de renta.

El modelo de renovación urbana, según el experto, es una alternativa para mitigar el déficit de vivienda en la capital y, al mismo tiempo, genera un ahorro de entre 10 y 20% del costo versus una casa nueva.

Así, en la Ciudad de México, una propiedad renovada no solo se adapta al mercado, sino que también justifica una renta estimada más alta, lo que fortalece la autosuficiencia financiera. Bajo este enfoque, la renta del inmueble puede cubrir la mensualidad del crédito hipotecario o la mayor parte de él.

“Desde Rakennus, consideramos que este hecho es un factor que incide directamente en la rentabilidad para el consumidor final, finanzas personales, flujo de efectivo, generación de patrimonio y teniendo beneficios ambientales a comparación de la edificación de cero de un complejo habitacional”, comentó González.

Precios de renta, la clave

Los proyectos de renovación urbana que ha llevado a cabo Rakennus en la alcaldía Cuauhtémoc arrojan que un departamento con valor de 1.79 millones de pesos y un enganche de 30% genera una hipoteca de 1.25 millones.

Para este ejemplo, la renta estimada de 13,000 pesos al mes supera el pago de hipoteca calculado de 12,091, lo que resulta en flujo de caja positivo.

En la misma zona, otros inmuebles registran rentas aproximadas de 24,780 pesos, por arriba de una cuota hipotecaria de 21,050 pesos mensuales.

En la alcaldía Benito Juárez, un inmueble real de 3.9 millones de pesos ofrece una renta estimada de 25,000 peso frente a una hipoteca mensual de 26,424 pesos, una diferencia que confirma la autosuficiencia.

“La verdadera ventaja de la renovación urbana es la plusvalía inmediata y el potencial de renta superior que confiere al inmueble… logrando que el mercado de renta pague crédito hipotecario”, aseguró González.

El papel del enganche

Otra de las claves para lograr rentabilidad al comprar una casa está en el enganche. González explicó que algunas desarrolladoras ofrecen descuentos por pagar un porcentaje mayor de entrada.

Esto no solo facilita la compra, sino que reduce el capital a hipotecar, baja la mensualidad y acerca al inversionista al punto donde la renta iguala o supera el pago del financiamiento.

“Entendemos que la inversión inteligente comienza antes de firmar un crédito; hay que analizar las opciones, ya que por un enganche mayor se reduce el monto de la deuda, esto se ve reflejado en un beneficio económico inmediato que impacta en la mensualidad”, aseguró el directivo Rakennus.