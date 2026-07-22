Wall Street opera mixto antes de reportes trimestrales de Alphabet y Tesla

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este miércoles. Los inversionistas muestran cautela ante la información sobre la guerra de Estados Unidos con Irán y a la espera de los resultados trimestrales de gigantes tecnológicos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.16% a 52,308.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.14% a 7,498.43 puntos. El Nasdaq Composite retrocede 0.46% a 25,718.29.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠reiteró esta mañana su amenaza de atacar infraestructura iraní. Afirmó que sus fuerzas bombardearán un puente o central ⁠eléctrica en la Irán cada vez que sus fuerzas ataque un barco en el estrecho de Ormuz.

Advanced ⁠Micro Devices (+0.78%) anunció que invertirá hasta ⁠5,000 millones de dólares en Anthropic y que la empresa de inteligencia artificial comprará hasta 2 ⁠gigavatios de los chips ⁠de IA más avanzados de AMD, a partir del primer semestre de 2027.

En la temporada de reportes, los inversionistas esperan la publicación de los resultados de la matriz de Google, Alphabet (+0.14%), y de Tesla (-0.41%), el fabricante de autos eléctricos de Elon Musk, después del cierre. Mañana será turno de Intel (+0.43%).

Sólo el sector de tecnologías de la información (-0.40%) cae esta mañana. Las compañías del sector de materiales (+1.54%) encabezan los avances, seguidas por las de energía (+1.32%), que es impulsado por un alza de más de 2% en los precios del petróleo.