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Wall Street opera mixto antes de reportes trimestrales de Alphabet y Tesla
Los inversionistas muestran cautela ante la información sobre la guerra de EU con Irán y a la espera de los resultados trimestrales de gigantes tecnológicos.
Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este miércoles. Los inversionistas muestran cautela ante la información sobre la guerra de Estados Unidos con Irán y a la espera de los resultados trimestrales de gigantes tecnológicos.
El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.16% a 52,308.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.14% a 7,498.43 puntos. El Nasdaq Composite retrocede 0.46% a 25,718.29.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró esta mañana su amenaza de atacar infraestructura iraní. Afirmó que sus fuerzas bombardearán un puente o central eléctrica en la Irán cada vez que sus fuerzas ataque un barco en el estrecho de Ormuz.
Advanced Micro Devices (+0.78%) anunció que invertirá hasta 5,000 millones de dólares en Anthropic y que la empresa de inteligencia artificial comprará hasta 2 gigavatios de los chips de IA más avanzados de AMD, a partir del primer semestre de 2027.
En la temporada de reportes, los inversionistas esperan la publicación de los resultados de la matriz de Google, Alphabet (+0.14%), y de Tesla (-0.41%), el fabricante de autos eléctricos de Elon Musk, después del cierre. Mañana será turno de Intel (+0.43%).
Sólo el sector de tecnologías de la información (-0.40%) cae esta mañana. Las compañías del sector de materiales (+1.54%) encabezan los avances, seguidas por las de energía (+1.32%), que es impulsado por un alza de más de 2% en los precios del petróleo.