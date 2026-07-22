Brote de ciclosporiasis golpea las ventas de Taco Bell; analistas estiman que efecto será pasajero

El mayor brote de intoxicación alimentaria ⁠de los últimos años en Estados Unidos, relacionado con la lechuga troceada servida en algunos restaurantes de Taco Bell, podría afectar a las ventas de la cadena de ⁠comida rápida, pero es poco probable que ⁠cause un daño duradero a la marca, dijeron analistas.

Las autoridades sanitarias estadounidenses están investigando el origen del brote de ciclosporiasis, que ha afectado a miles de personas en Míchigan y otros cuatro estados. Algunos informes habían relacionado inicialmente el parásito, Cyclospora, con una planta de Taylor Farms en México.

Sin embargo, México dijo el martes que aún no había pruebas que sugirieran que la lechuga procedente de ese país hubiera causado el brote en Estados Unidos.

La afluencia de clientes en Taco Bell —propiedad de Yum Brands — se redujo 30.9% el viernes 17 de julio, en comparación con la afluencia registrada todos los viernes desde el 1 de enero hasta el 6 de julio, según Placer.ai, una empresa que recopila datos sobre la afluencia de clientes.

"Es posible que los consumidores, por precaución, opten temporalmente por comer en otros sitios para evitar cualquier riesgo percibido para la salud", afirmó Ari Felhandler, analista de Morningstar.

Las acciones de Yum Brands cayeron casi un 10% la semana pasada tras conocerse la relación de Taco Bell con el brote. La empresa tiene previsto publicar sus resultados trimestrales ya la próxima semana.

Analistas y consultores señalaron que ⁠el brote tendría que prolongarse durante meses para dañar ⁠de forma significativa a la marca. ⁠Pusieron como ejemplo a McDonald's, que volvió a crecer a los pocos trimestres del brote de ⁠E. coli de 2024 relacionado con uno de sus productos más populares.

Taco Bell ha declarado que, como medida de precaución, ha retirado de sus restaurantes en determinados estados la lechuga que podría estar afectada y ha dejado de utilizar lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms en todo el país mientras continúa la investigación.

"Ya están tomando las medidas adecuadas", afirmó Izzy Kharasch, presidente de Hospitality Works. "Este tipo de acciones, junto con una comunicación fluida con ⁠el público, les permitirá volver a la normalidad más pronto que tarde".