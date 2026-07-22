Amazon anuncia nueva ronda de despidos; ahora en su grupo de Inteligencia Artificial general

Amazon recortó ⁠este miércoles puestos de trabajo en su grupo de inteligencia artificial general, lo que supone la ⁠última de una serie ⁠de reducciones de menor envergadura en toda la empresa desde que se llevara a cabo una mucho mayor en enero.

La inteligencia artificial general es un sistema hipotético de IA que supera la inteligencia humana y es capaz de aprender, desarrollarse y funcionar de forma autónoma.

Muchas de las principales empresas de IA están trabajando en el desarrollo de sistemas similares, con la esperanza de implementarlos para resolver problemas complejos.

"Llevamos varios años creando grandes modelos de IA, y sigue siendo una de las cosas más importantes en las ​que estamos trabajando", declaró un portavoz de Amazon tras una consulta de Reuters.

"Estamos centrando nuestros ⁠esfuerzos en las iniciativas ⁠que más importan a ⁠los clientes, para poder avanzar más rápido en ⁠lo que realmente cuenta. Ese enfoque implica tomar algunas decisiones difíciles, incluida la eliminación de algunos puestos de trabajo en determinadas áreas de nuestra organización de IA general", indicó.

No se pudo saber de inmediato cuántas personas se vieron afectadas este miércoles. Amazon ⁠suprimió 16,000 puestos de trabajo en toda la empresa en enero.