Iberia lanza una promoción especial para volar este verano a EU y México desde 390 euros

Iberia ha puesto en marcha desde este miércoles hasta el próximo 31 de julio una promoción especial para volar este verano a Estados Unidos y México hasta el 25 de agosto, según un comunicado de la aerolínea.

Así, los pasajeros que busquen volar a territorio estadounidense pueden encontrar vuelos a Nueva York desde 390 euros por trayecto; y Boston, Washington o Miami a partir de 392 euros.

En Estados Unidos, la aerolínea incorporó en marzo un tercer vuelo diario a Nueva York sumando el Aeropuerto de Newark a su red. Además, Boston cuenta ya con dos vuelos diarios gracias a la incorporación del A321XLR a las operaciones, al igual que Miami.

Washington y Madrid, por su parte, están conectados por siete vuelos semanales, uno al día.

En el caso de México, la campaña de precios de Iberia también incluye tarifas para volar por primera vez a nuevos destinos como Monterrey, desde 427 euros por trayecto. Otra opción es visitar la Ciudad de Mexico con trayectos que parten de los 605 euros para julio y agosto.

A esta nueva campaña de Iberia se suma los paquetes de viajes con grandes descuentos al reservar vuelo+hotel o vuelo+coche para viajar en los meses de julio y agosto.

Por ejemplo, se pueden conseguir vuelos a Nueva York con tres noches de hotel desde 639 euros y trayectos a Miami junto a siete días de alquiler de coche a partir de 839 euros.