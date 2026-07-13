Bolsa mexicana inicia la semana en terreno negativo ante preocupaciones por Oriente Medio

Las bolsas de valores de México inician con caídas las negociaciones de esta semana. Los índices locales bajan en un mercado atento al recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, que impulsa al alza los precios del petróleo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.09% a 66,439.21 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.12% a 1,336.17 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Las acciones de la aerolínea Volaris lideran las caídas, con 2.95% a 14.17 pesos, ante el alza del petróleo, seguidas por las de Peñoles, con 1.97% a 773.97 pesos, debido a un fortalecimiento del dólar.

Los precios del petróleo suben cerca de 4% esta mañana alimentando las apuestas de inflación concentrada en los combustibles. Las aerolíneas y acciones del sector aéreo caen, mientras que las mineras retroceden debido a un avance del dólar que golpea a los metales.

Las acciones locales han mostrado un comportamiento negativo, primero a falta de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y después con el regreso de los ataques y el final del acuerdo provisional anunciado por el presidente Donald Trump.

"El índice S&P/BMV IPC amplió el viernes la racha negativa por cuarta semana consecutiva. No obstante, esperamos una reacción al alza, tras consolidar sobre el soporte que identificamos en 65,760 unidades", destacaron en una nota los expertos de Análisis Banorte.