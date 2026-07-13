Suiza y Reino Unido pactan un acuerdo de libre comercio para impulsar el sector servicios

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y el secretario de Estado de Comercio e Industria del Reino Unido, Peter Kyle, anunciaron este lunes la conclusión de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) modernizado entre las dos principales economías europeas al margen de la UE, que esperan rubricarlo a finales de 2026.

De este modo, Suiza y Reino Unido han cerrado en Berna las negociaciones abiertas en 2023 para modernizar sus relaciones comerciales, con un volumen de comercio bilateral superior a los 30,000 millones de libras esterlinas (35,210 millones de euros) previsto para 2025.

Dado que los servicios representan el 81% de la producción económica del Reino Unido y el 83% del empleo, el acuerdo contribuirá a impulsar sectores clave para el crecimiento, la inversión y la resiliencia económica a largo plazo, señaló el Gobierno británico, que estima que el nuevo acuerdo generará a largo plazo exportaciones adicionales de servicios a Suiza por valor de 5,200 millones de libras anuales (6,100 millones de euros).

De su lado, el Ejecutivo del país helvético defendió que el acuerdo alcanzado salvaguarda los pactos preferenciales existentes en el comercio de bienes y prevé mejoras específicas en el acceso a los mercados, además de ampliar y modernizar el marco jurídico bilateral, en particular en lo que respecta al comercio de servicios, la inversión, la movilidad de los proveedores de servicios y el comercio digital.

Asimismo, se incluyen disposiciones sobre servicios financieros, telecomunicaciones, contratación pública, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible, así como sobre pequeñas y medianas empresas. De este modo, el acuerdo va mucho más allá de los tratados bilaterales anteriores en varios ámbitos y refuerza la seguridad jurídica para las empresas de ambos países.

"El acuerdo también envía una señal geopolítica", señaló el Gobierno de Suiza en referencia a la creciente fragmentación e incertidumbre en materia de política comercial.

"Este acuerdo histórico es el sexto tratado comercial que hemos conseguido en dos años y abrirá nuevas oportunidades para las empresas británicas, además de contribuir al crecimiento en todo el país", afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer.

Además del acuerdo de libre comercio, y como beneficio para los 800,000 viajeros británicos que visitan Suiza anualmente, los dos países han acordado que los ciudadanos británicos puedan utilizar las puertas electrónicas suizas, lo que permitirá a los viajeros de negocios, trabajadores y turistas pasar más rápidamente por el control de pasaportes y evitar largas colas al visitar el país helvético.

Asimismo, por primera vez, el Reino Unido y Suiza tienen previsto eliminar los cargos de roaming para los viajeros.