Sheinbaum revisará informe de la CNDH sobre caso Ayotzinapa; deslinda al gobierno de su elaboración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que su gobierno realizará una revisión exhaustiva del reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa antes de fijar una posición oficial, al tiempo que reiteró que la prioridad de su administración es esclarecer los hechos, conocer el paradero de los 43 normalistas y garantizar justicia para las familias.

Durante su conferencia matutina de este lunes 13 de julio, la mandataria explicó que el Ejecutivo no participó en la elaboración de la Recomendación 208VG/2026 emitida por la CNDH y aseguró que desconocía la fecha en que sería publicada.

"Apenas fue publicado. Le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra", señaló.

Sheinbaum Pardo indicó que el documento es resultado de una investigación que la CNDH desarrolló durante un periodo prolongado y consideró necesario analizarlo junto con las nuevas líneas de investigación que actualmente desarrollan el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

La titular del Ejecutivo federal adelantó que, una vez que los avances sean presentados primero a las madres y padres de los normalistas, su administración podrá hacer públicos nuevos elementos de la investigación.

"Se está esperando algunas otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad y la justicia, y dónde están los jóvenes. Eso es lo más importante para nosotros", afirmó.

Distingue responsabilidades individuales del Ejército

Al preguntarle sobre las críticas al informe de la CNDH, que sostiene que no existe evidencia objetiva para acreditar la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la desaparición de los estudiantes, Sheinbaum recordó que existen militares sujetos a proceso penal desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Quizá la pregunta, que no quisiera contestarla ahora, es si estos elementos del Ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación, a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes", expresó.

También, insistió en que el compromiso central de su gobierno permanece sin cambios: conocer la verdad de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Lo más importante para nosotros es evidentemente la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no sólo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México: poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad, la justicia y también encontrar a los jóvenes", aseguró.