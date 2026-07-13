Wall Street cae con atención en Oriente Medio; empresas de chips lideran las pérdidas

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este lunes. Las referencias del mercado estadounidense bajan en un mercado atento a la situación en Oriente Medio, con los precios del petróleo reavivando las preocupaciones sobre la inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.21% a 52,525.72 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.42% a 7,543.67 puntos. El Nasdaq Composite baja 1.02% a 26,013.60 puntos.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron agresiones durante el fin de semana y el gobierno iraní anunció que volvió a cerrar el paso clave del estrecho de Ormuz. El precio del petróleo WTI se eleva 4%, reavivando las preocupaciones por la inflación.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que el bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz se restablecerá tras una intensificación de las hostilidades. Ambos países buscan controlar y cobrar el paso de barcos.

En este contexto de aversión al riesgo, se observa presión sobre los fabricantes de chips, con las acciones de Micron (-4.61%) y Sandisk (-10.73%) cayendo con fuerza. El índice Philadelphia SE Semiconductor baja 3.72%. Las acciones del gigante Nvidia (-2.29%) caen.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana. Las empresas del sector de tecnologías de la información (-1.07%) lideran los descensos seguidas por las de industriales (-0.53%). El sector de compañías de energía (+2.39%) lideran los avances.

Además de las noticias sobre la guerra, esta semana será clave porque los inversionistas están en espera del reporte de inflación estadounidense de junio y resultados trimestrales de bancos. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, hablará ante el Congreso el martes.