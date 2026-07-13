Inbursa y Aeroméxico lanzan portafolio de tarjetas bancarias

Inbursa y Aeroméxico presentaron un nuevo portafolio de tarjetas bancarias con Mastercard, en una alianza que incorpora beneficios de viaje al uso cotidiano de medios de pago. El lanzamiento incluye tres tarjetas de crédito y una de débito, vinculadas al programa Aeroméxico Rewards.

La oferta está integrada por Ascend, Elevate y Horizon, productos dirigidos a distintos perfiles de clientes. De acuerdo con las compañías, las tarjetas permitirán acumular puntos por compras diarias y por vuelos realizados con Aeroméxico, además de acceder a beneficios definidos por categoría.

Entre los servicios considerados se encuentran equipaje incluido, prioridad en documentación y abordaje, acceso a Salones Premier, bonos de bienvenida, boletos 2x1, descuentos en redención de puntos y opciones de ascenso de cabina. La disponibilidad de cada beneficio dependerá del tipo de tarjeta contratada.

El acuerdo también incorpora beneficios en Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica, dos programas con los que la aerolínea busca ampliar el uso de puntos y reforzar su relación con clientes frecuentes.

La operación se inscribe en una tendencia del sector financiero y aéreo: el desarrollo de productos de lealtad compartidos entre bancos, aerolíneas y redes de pago. Para Inbursa, el portafolio amplía su oferta de tarjetas; para Aeroméxico, representa una vía para fortalecer Aeroméxico Rewards, y para Mastercard, una oportunidad de incrementar el uso de su red en productos vinculados a servicios de viaje.

Las tarjetas ya pueden solicitarse en canales digitales de Aeroméxico e Inbursa, así como en sucursales y fuerza de ventas de Grupo Financiero Inbursa.