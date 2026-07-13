La UE incluye productos derivados del aceite de palma en su ley de deforestación y excluye al cuero

Las importaciones de la Unión Europea de derivados del aceite de ⁠palma estarán sujetas a la normativa del bloque contra la deforestación a partir de diciembre de 2027, mientras que el cuero quedará exento de ⁠dicha ley, informó este lunes la ⁠Comisión Europea.

La ley de la UE contra la deforestación exigirá a las empresas que vendan productos como soja, café, carne de vacuno y aceite de palma en la UE que demuestren que sus productos no han provocado deforestación.

Bruselas ya había retrasado dos años la entrada en vigor de la normativa, tras la oposición de Brasil, Indonesia y Estados Unidos, que afirman que su cumplimiento resultaría costoso y perjudicaría sus exportaciones a Europa.

En la última serie de modificaciones, la Comisión confirmó que excluirá de la ley las pieles y cueros de ganado, los neumáticos recauchutados, las semillas de soja para siembra y artículos como los asientos de automóvil.

Al mismo tiempo, la UE incluirá los derivados del aceite de palma utilizados para fabricar productos oleoquímicos, que son compuestos derivados de grasas y aceites naturales empleados en pinturas, productos farmacéuticos, lubricantes y aditivos alimentarios.

También se incluirán el café instantáneo y las lenguas de vacuno congeladas.

Las últimas ⁠incorporaciones entrarán en vigor a partir ⁠del 30 de diciembre de 2027.

Los cambios suponen una victoria para la industria del cuero, que había argumentado que, ⁠al ser un subproducto de la industria cárnica, la producción de cuero no incentiva la ganadería bovina que impulsa la deforestación.

Los grupos ecologistas querían que el cuero se mantuviera en la lista.

La Comisión también publicó ajustes en los sistemas de tecnología de la información que utilizan las empresas para cumplir con la ley. El año pasado, la Comisión alegó preocupaciones sobre ⁠la preparación de estos sistemas como motivo para retrasar la entrada en vigor de la ley un año más.