El modelo que busca acabar con la incertidumbre de rentar una vivienda

Por primera vez en México, el riesgo de rentar una propiedad deja de recaer sobre el dueño. A partir del 1 de julio, Homie.mx convirtió Renta Continua en el modelo central de su operación en el país y dejó atrás el esquema tradicional de intermediación.

No se trata de un piloto o de un producto adicional: responde a meses de operación continua en los que el modelo ha generado flujos estables para cientos de propietarios.

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Homie.mx ya operaba el arrendamiento de inicio a fin: publicaba y mostraba el inmueble, filtraba a los inquilinos y administraba toda la relación, además de proteger al propietario frente a la incobrabilidad y los daños.

Aun así, quedaban dos frentes en manos del dueño. No recibía ingresos durante los períodos de vacancia y seguía teniendo que involucrarse en los momentos clave: firmar cada contrato y cada renovación, autorizar reparaciones y aprobar daños.

Una nueva forma de rentar

Con el modelo Renta Continua, Homie cierra esas dos brechas. La compañía deja de administrar la relación para convertirse en el inquilino: firma el contrato directamente con el dueño por un periodo de hasta 60 meses, realiza pagos mensuales continuos sin excepción —también durante la vacancia— y se hace cargo de los daños y de toda la operación durante la vigencia del contrato.

El propietario ya no firma renovaciones, ni autoriza reparaciones, ni resiente un mes vacío en su flujo de caja: Homie asume el riesgo de vacancia y el riesgo de impago, y el dueño solo cobra.

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"Es la descripción de un cambio estructural: el riesgo que por décadas recayó en el dueño familiar pasa a ser absorbido por una compañía experta en el arrendamiento", explica Melisa Gaitán, directora comercial de Homie.

A la fecha, Renta Continua es el primer modelo de este tipo en operación en América Latina, lo que posiciona a la empresa como pionera en la región y la consolida como una plataforma con respaldo institucional.

Ante la demanda de propietarios por esquemas que ofrecen certeza de ingresos y los liberan del desgaste operativo, los desarrolladores ven en el modelo una vía estratégica para desplazar inventario dirigido a perfiles inversionistas.

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Ludovic Prades, director de Operaciones de Homie, proyecta que hacia finales de 2026 el modelo escalará hasta 4,000 unidades bajo este esquema solo en la Ciudad de México, mientras miles de propietarios que apostaron por la renta de corta estancia hoy buscan una alternativa ante el endurecimiento regulatorio.

Una presión que —anticipa la compañía— se intensificará después del Mundial. Renta Continua les ofrece esa alternativa: ingresos estables, sin la operación diaria ni la incertidumbre regulatoria.

Para Francisco Andragnes, CEO de Homie, esa migración es apenas la puerta de entrada a un objetivo mayor: formalizar un mercado de renta que hoy opera, en buena medida, en la informalidad y consolidar a la empresa como líder de la renta formal en México.

El modelo también protege el valor real del patrimonio dentro del marco legal. Los contratos de hasta 60 meses incorporan ajustes anuales calculados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en sintonía con la regulación de rentas vigente en la CDMX.

Así, el ingreso del propietario crece de forma predecible y apegada a la ley, sin las negociaciones informales ni los incrementos desproporcionados del mercado tradicional. Es una solución para quien ha tenido un departamento vacío durante meses o se ha enfrentado a un inquilino que dejó de pagar.

El mensaje para el dueño es simple: su inmueble deja de ser una fuente de estrés al inicio de cada mes y se convierte en lo que siempre debió ser: un instrumento financiero eficiente. Al inquilino perfecto ya no hay que buscarlo. Ya existe y firma el contrato.

Para conocer más de Renta Continua y poder transformar tu inversión, consulta el sitio oficial de Homie.