Cicatrices, en la desilusión política

La libertad es el derecho de hacer todo lo que permiten las leyes. Montesquieu

Ante la falta de seriedad, mientras la constante continue siendo el golpeteo recurrente en medios y en las redes sociales, por la superficialidad de los actores políticos, tanto en el Congreso como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo menos que podemos hacer es levantar la voz, señalar sin matices que algo más está sucediéndose, cuando la ignorancia habita en esos espacios.

Frivolidad le llaman, porque no hay visión, se absorben lo mismo ánimos y desánimos, ante la injusticia de abordar temas que pretenden grabar las herencias, o intentar ser protagonista en el Senado de la República para disfrutar de todas las “prerrogativas”, en los excesos sin rendición de cuentas de Gerardo Fernández Noroña o Lenia Batres Guadarrama.

El abuso de la ocurrencia y concurrencia de lo inaudito no es virtud, sin aprendizajes a pesar de presumir doctorados en muy corto tiempo, en instituciones que no están dentro de las mejor calificadas; vamos siendo testigos del engaño en la seducción del poder, como única alternativa de procesión en la corta lista de inscritos.

La oposición sigue con la cantaleta de acusar sin pruebas, allegándose de lo que una oficina de los Estados Unidos, sin investigaciones en la colaboración, señala, acusa, en las pretensiones de descalificar, o hasta quizá descarrilar un modelo de gobierno que está por encima de sus intereses rapaces.

Llama la atención por supuesto las separaciones de los cargos de elección popular de un gobernador como Rocha Moya, o el Senador Inzunza, en un estado donde la violencia es la constante, lo mismo con el anterior modelo en materia de seguridad, de “abrazos no balazos”, que ahora con el combate frontal a esa delincuencia que dejó de tener todas a su favor.

No hay cierre de cicatrices, porque la atención es mediática, los reflectores son todos a la vez cuando la protesta se incrusta en una sociedad sedienta de respuestas y de resultados, ahí donde las heridas permanecen.

Por ello ayer domingo no debe pasar desapercibido, en las manifestaciones en Paseo de la Reforma por los desaparecidos de miles de familias mexicanas, que no se fueron a ninguna parte por su voluntad, en ese reparto inexplicable de culpas; ante los ruegos en la indiferencia, desde los 43 que nos faltan en Guerrero desde hace muchos años, y continuamos valorando la esperanza que no llega, ni es alternativa.

Entramos en ese sinuoso camino de la desilusión política, ni acercarse a un partido, menos aún pretender imaginar que desde esos espacios tendremos un corte de caja, de lo negativo, lo que se ha dejado de hacer, porque siempre las promesas en las campañas en el engaño de enganchar incautos, pereciera es una moneda de cambio.

Sabemos que en seis años hay en el horizonte cientos de pedimentos, ansiedades, matices, giras de trabajo, inauguraciones, pretensiones al margen de la realidad, pero nunca antes habíamos vivido con el retrato hablado de la verdad, reconocer que se está haciendo lo posible por tender puentes, con operadores en ese aprendizaje forzoso y acelerado, porque los ciudadanos en libertad tienen exigencias básicas en sus comunidades, ahí donde el municipio se ha convertido en el último eslabón, también porque así conviene a los intereses políticos de sus gobernantes.

Algo más tendremos como tarea inmediata, en tiempos donde ha dejado de rodar el balón en la cancha de las derrotas de siempre, para contarnos y recontarnos con que nos quedamos cada semana, cada día, donde del otro lado están construyendo otras historias para tan solo entretenernos.

ENTRE LÍNEAS

Terminaron los exámenes finales, inician las vacaciones en dos días más de manera oficial, cientos de miles de jóvenes estudiantes se plantearán también que sigue, estudiar es la clave del éxito sin duda, hacerlo en la convicción de todos los sentidos y con el apoyo de las mejores herramientas, es llevar a cuestas un cúmulo de sueños por cumplir.