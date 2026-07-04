La nueva facultad de los enfermeros para prescribir medicamentos

El Gobierno de México impulsa una transformación en el sistema de salud al otorgar atribuciones legales para que el personal de enfermería pueda prescribir fármacos. Esta medida busca optimizar la atención preventiva y reducir los tiempos de espera, especialmente en comunidades rurales y zonas donde el acceso a médicos generales es limitado.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó oficialmente este esquema durante una de sus conferencias matutinas. Durante el encuentro, la mandataria despejó las dudas sobre los alcances de esta práctica, subrayando que la capacidad de emitir recetas está estrictamente vinculada a la formación académica y profesional del personal de salud.

Claves y alcances de la nueva normativa

La facultad de recetar no es universal para todo el gremio, sino que se rige por un marco normativo que diferencia claramente los niveles académicos. Solo las enfermeras y enfermeros que cuentan con título de licenciatura y cédula profesional pueden ejercer esta función, ya que su preparación avala los conocimientos farmacológicos necesarios para tratar pacientes de manera segura.

El programa se estructura bajo dos modalidades principales de atención que garantizan la seguridad del paciente: la prescripción autónoma, donde la enfermera realiza su propio diagnóstico, y la colaborativa, que da seguimiento a tratamientos previamente establecidos.

Es fundamental resaltar que este ejercicio debe ocurrir exclusivamente dentro del Sistema Nacional de Salud y no permite que el personal realice prescripciones en consultorios privados independientes.

Las restricciones operativas son precisas para evitar riesgos en la salud pública y asegurar el orden administrativo:

Nivel Técnico : El personal con certificación técnica no está facultado para recetar y debe canalizar a los pacientes con médicos o licenciados en enfermería.

Catálogo : La prescripción se limita a fármacos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, excluyendo áreas complejas como oncología o psiquiatría.

Seguimiento : Los pasantes solo pueden intervenir en atención primaria y bajo supervisión o en ausencia total de otros profesionales médicos.

Validación: Todas las recetas deben cumplir con el formato institucional oficial para ser válidas en las farmacias autorizadas del país.

Avances y perspectivas a nivel nacional

Este modelo es un pilar central de la estrategia de "Salud Casa por Casa", que permitió realizar más de 20 millones de visitas a adultos mayores y personas con discapacidad. La información recabada permite identificar padecimientos comunes como diabetes e hipertensión, facilitando que el personal de enfermería capacitado pueda ajustar los tratamientos necesarios de manera directa y oportuna.

El despliegue nacional del programa tiene como fecha de arranque formal el próximo agosto de 2026. Con esta iniciativa, el sistema sanitario busca cerrar la brecha de atención y reconocer la evolución histórica de la enfermería como una profesión de práctica avanzada, alineándose así con estándares internacionales que han demostrado resultados clínicos positivos en la gestión de enfermedades crónicas.