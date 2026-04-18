¿Planeas rentar en el Mundial 2026? Profeco alerta sobre fraudes en alojamientos de corta estancia

El crecimiento de las plataformas de hospedaje temporal ha traído consigo riesgos para quienes buscan rentas de corta estancia, con casos de incumplimiento en la entrega del servicio, problemas con devoluciones, cobros indebidos y cambios sin autorización en las condiciones contratadas.

Ante este escenario y la cercanía del Mundial FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta y difundió recomendaciones para contratar alojamiento con mayor certeza, además de recordar las obligaciones que deben cumplir los proveedores en este tipo de servicios.

De acuerdo con la dependencia, los proveedores deben informar su identidad, ubicación en México y características reales del inmueble ofertado. También están obligados a mostrar el precio total en moneda nacional, con todos los cargos incluidos, además de detallar condiciones de cancelación, reembolsos y cambios.

“Los proveedores deben informar el precio total en moneda nacional e incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo o cargo adicional”, se puede leer en un boletín de la dependencia.

La Profeco indicó que estos esquemas pueden incluir servicios adicionales como Internet, limpieza, seguridad o amenidades, por lo que las condiciones ofrecidas deben cumplirse conforme a lo anunciado. Asimismo, advirtió que los pagos deben realizarse únicamente dentro de la plataforma, ya que fuera de ella no existe protección para las personas usuarias.

Se acentúan incumplimientos

Entre el 2023 y el 2026, la dependencia recibió 106 llamadas de asesoría relacionadas con este tipo de hospedaje, principalmente por incumplimientos en la entrega del servicio, devoluciones, cobros indebidos o cambios sin autorización.

Para elegir una propiedad, recomendó verificar que la descripción y las imágenes correspondan al inmueble, revisar la ubicación, las evaluaciones de otros usuarios y el perfil del anfitrión. También sugirió considerar elementos de seguridad como detectores de humo, extintores y botiquín, así como conocer previamente las reglas del lugar y condiciones de uso.

La Profeco añadió que los precios dependen de factores como ubicación, tipo de espacio, servicios y equipamiento, por lo que aconsejó evaluar prioridades antes de reservar. Además, pidió revisar las políticas de privacidad para conocer el uso de los datos personales.

Para evitar fraudes en la renta de corta estancia, el organismo emitió las siguientes recomendaciones:

Reservar únicamente dentro de la plataforma oficial.

Desconfiar de ofertas demasiado baratas.

No realizar pagos fuera del sistema.

Revisar perfil del anfitrión y reseñas.

Verificar fotografías del alojamiento.

Evitar comunicación externa a la plataforma.

Revisar la URL del sitio.

Utilizar métodos de pago con protección.

Reportar anuncios sospechosos.

En caso de incumplimiento o posible fraude, las personas pueden acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor o presentar denuncias ante autoridades correspondientes, además de utilizar los canales de atención que mantiene la Profeco para estos servicios.