Enseñar sostenibilidad para transformar la mentalidad de los futuros líderes

Cada vez más, los programas de educación empresarial incluyen asignaturas sobre sostenibilidad, responsabilidad social, gestión medio ambiental o economía circular. Sin embargo, hay una cuestión que rara vez se plantea: ¿Estamos formando profesionales capaces de cambiar la forma en que funcionan las empresas para un compromiso real con las cuestiones sociales y medioambientales?

La evidencia sugiere que no siempre. Incluir contenidos sobre sostenibilidad no garantiza que los estudiantes cambien su manera de pensar ni, mucho menos, su forma de actuar en el futuro. Y esto es un problema.

Los retos globales, como el cambio climático o las desigualdades sociales, exigen algo más profundo que conocimientos técnicos. Requieren un cambio radical en la mentalidad de los futuros profesionales y líderes de las empresas.

Aprender sobre sostenibilidad no es suficiente

Hoy sabemos que muchos de los desafíos sociales y medioambientales globales están vinculados con cómo funcionan las empresas: modelos de producción intensivos, decisiones centradas en el beneficio a corto plazo o una visión limitada del impacto social y medioambiental.

La educación empresarial, por tanto, tiene un papel clave. Pero durante décadas han enseñado a los futuros profesionales y directivos a priorizar el crecimiento económico. Cambiar esta lógica no se consigue añadiendo una asignatura más o un tema en una asignatura. El reto es mucho mayor: transformar la forma en que los estudiantes entienden el mundo, toman decisiones y definen lo que significa “éxito empresarial”.

Un aprendizaje que transforme

Nuestro trabajo muestra que el verdadero cambio ocurre cuando los estudiantes viven experiencias que cuestionan sus ideas previas sobre la empresa y su creación de valor. No se trata de memorizar conceptos, sino de provocar momentos de incomodidad intelectual, es decir, situaciones en las que los estudiantes se dan cuenta de que sus esquemas mentales no son suficientes para explicar la realidad empresarial. Por ejemplo, descubrir que una decisión rentable puede tener consecuencias medioambientales graves.

Estos momentos actúan como un “punto de inflexión” que obliga a replantear creencias y abren la puerta a nuevas formas de pensar. A este enfoque se le conoce como “aprendizaje transformador” .

Qué funciona mejor en el aula (y fuera de ella)

Hemos identificado varios elementos que hacen que este tipo de aprendizaje resulte más efectivo:

Experiencias reales. Las actividades más impactantes no ocurren solo en el aula. Visitas a empresas, proyectos con organizaciones o trabajo con comunidades permiten conectar la teoría con la realidad. Por ejemplo, cuando los estudiantes analizan cómo una empresa gestiona sus desafíos de sostenibilidad entienden mejor la complejidad del problema y cuestionan soluciones simplistas. Reflexión crítica. No basta con hacer cosas. Es fundamental pararse a pensar. Los estudiantes necesitan espacio para reflexionar sobre lo que han vivido y lo que han creído hasta el momento sobre la gestión empresarial. Este proceso es el que permite transformar la experiencia en aprendizaje profundo. Diálogo y diversidad. El intercambio de ideas con otras personas es clave. Especialmente cuando existen perspectivas diferentes. Grupos de estudiantes internacionales, contextos culturales diversos o debates con profesionales ayudan a los estudiantes a cuestionar sus propias creencias y a construir nuevas formas de entender la sostenibilidad empresarial. Problemas complejos y reales. Los retos deben ser auténticos, no ejercicios artificiales y sin solución aparente. Cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones complejas, donde entran en juego beneficios económicos, impacto social y consecuencias medioambientales, comprenden que la sostenibilidad es un elemento central en la toma de decisiones.

Modelo de aprendizaje transformacional para la sostenibilidad empresarial.Fuente: elaboración propia, Author provided (no reuse)

Qué cambia en los estudiantes

Cuando este tipo de aprendizaje funciona los cambios son profundos. Aumenta el conocimiento sobre sostenibilidad empresarial y se producen transformaciones en varios niveles:

Pensamiento: los alumnos desarrollan una visión más crítica y sistémica.

Rol: se perciben como agentes de cambio.

Conducta: adoptan comportamientos más sostenibles en su vida personal y profesional.

En otras palabras, pasan de ser estudiantes que saben sobre sostenibilidad a futuros profesionales que pueden integrarla en sus vidas.

Un cambio urgente en la forma de enseñar

Las próximas generaciones tendrán que tomar decisiones en un contexto marcado por la incertidumbre, la presión medioambiental y la demanda social de responsabilidad. Para avanzar hacia modelos económicos más sostenibles no basta con añadir contenidos a los programas educativos. Es necesario cambiar la forma de enseñar.

Esto implica diseñar experiencias que desafíen las ideas previas, fomentar la reflexión crítica, promover el diálogo y la diversidad de perspectivas, y conectar el aprendizaje con problemas reales y complejos. No es un cambio sencillo. Requiere replantear metodologías, evaluar de forma distinta y asumir que el aprendizaje puede ser incómodo tanto para el estudiante como para el profesorado, e incluso la institución. Pero sin duda es imprescindible.

Prepararlos no significa enseñarles más teoría sino ayudarles a ver el mundo de otra manera. Porque, al final, la sostenibilidad empresarial es, sobre todo, una cuestión de mentalidad, de elección, y de comportamiento.