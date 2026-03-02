Macron anuncia que Francia aumentará el tamaño de su arsenal nuclear

Francia aumentará el tamaño de ⁠su arsenal nuclear y reforzará su capacidad disuasoria, ante el creciente riesgo de que los conflictos en el mundo ⁠crucen el umbral nuclear, ⁠dijo este lunes el presidente Emmanuel Macron.

"Actualmente estamos viviendo un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos", dijo Macron en un discurso en una base de submarinos en Bretaña, y añadió que era necesario un "endurecimiento" del modelo de disuasión francés.

Al dar a conocer la actualización de la doctrina nuclear francesa en una base nuclear de la costa atlántica, Macron también dijo que un cambio "importante" supondría una mayor cooperación con los aliados europeos que han mostrado interés, entre ellos Alemania.

Alemania, pero también Polonia, los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca podrían participar en los juegos de guerra nucleares franceses, dijo Macron, pero dejó claro que la toma de decisiones sobre ataques nucleares seguirá estando exclusivamente en manos del presidente francés.

El líder francés añadió que ⁠sería posible establecer, en circunstancias no ⁠especificadas, activos estratégicos en ⁠otros países europeos que formarían parte de lo que denominó una ⁠nueva doctrina de "disuasión avanzada".

Aunque Francia y Gran Bretaña son potencias nucleares, la mayoría de los países europeos dependen principalmente de Estados Unidos para disuadir a cualquier adversario potencial, un pilar de la seguridad transatlántica desde hace décadas.

Pero el acercamiento de Trump a Rusia en la guerra de Ucrania y ⁠su postura más dura hacia los aliados tradicionales han inquietado a los gobiernos europeos.