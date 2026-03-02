Cristina Bucsa firmó doblete histórico en WTA Mérida

Cristina Bucsa es la protagonista de un punto y aparte en la historia del Abierto WTA de Mérida, luego de convertirse en la primera campeona de singles y dobles en una misma edición.

Lo consiguió este 2026, en la cuarta edición del torneo. Primero se impuso a Magdalena Frech (6-1, 4-6, 6-4) por el trofeo individual y horas después, tras un breve reposo, se coronó en dobles junto a Jiang Xinyu, venciendo (6-4, 6-1) a Isabelle Haverlag y Maia Lumsden.

“Estoy orgullosa de esta semana, me llevo muchas bonitas emociones de toda la gente de Mérida, también mucha confianza por estos dos títulos y a seguir mejorando los detalles que hoy no me han salido. Voy a seguir trabajando, no hay de otra”, comentó Bucsa en la conferencia de cierre del torneo.

El Abierto de Mérida surgió en 2023 como categoría 250 dentro del WTA Tour, pero desde 2025 se juega en categoría 500.

La última jugadora que había conseguido títulos de singles y dobles en una misma edición de un WTA 500 era la checa Barbora Krejcikova en el Abierto de San Diego 2023.

En Mérida, en las tres ediciones anteriores, no hubo una sola jugadora que compaginara como finalista de singles y dobles en el mismo día.

La española Bucsa lo logró de manera inesperada, pues aunque era la segunda pareja mejor sembrada junto a la china Xinyu, en singles no estaba siquiera dentro de las mejores ocho, de acuerdo a su ranking mundial.

Por otra parte, nunca había ganado un título individual en el WTA Tour. La victoria ante Frech incentivó su confianza para que el mismo domingo se quedara con el trofeo de dobles.

“Estoy súper orgullosa por haber conseguido estos dos títulos aquí en Mérida, sobre todo, mi primer WTA en singles. Mañana (lunes) tenemos el vuelo para Indian Wells, intentaré descansar lo máximo que pueda y prepararme para ese gran torneo”, agregó.

Bucsa y Xinyu sólo perdieron un set en su camino al título, que fue en primera ronda ante Victoria Jiménez y Valeriya Strakhova (6-1, 4-6, 10-5). Después eliminaron en mangas corridas a Rutuja Bhosale y Makoto Ninomiya en cuartos de final, a Janice Tjen y Katarzyna Peter en semifinales y a Isabelle Haverlag y Maia Lumsden en la final.

En singles, Bucsa también perdió sólo un set, que fue en la final ante Frech. Antes de eso, tuvo registro perfecto ante Donna Vekic, Marina Stakusic, Zeynep Sonmez e incluso Jasmine Paolini, que era la mejor sembrada.

“Si no vas punto a punto se te acumulan las emociones negativas y vas perdiendo más puntos. Hay que hacer un reset, analizar lo que fue bien y lo que no para estar con mucha confianza en el siguiente punto”, definió Bucsa sobre su mentalidad durante la semana en Mérida.

La nacida en Moldavia pero representante de España desde 2015 ahora posee un título de singles en el WTA Tour y ocho de dobles. Lo curioso de sus trofeos en parejas es que lo ha conseguido con siete compañeras: Bibiane Schoofs, Kamilla Rakhimova, Sara Sorribes, Monica Niculescu, Xu Yifan, Nicole Melichar y ahora Jiang Xinyu.

Además, este fue el segundo título en dobles para Cristina Bucsa en México, ya que el primero fue junto a Melichar-Martinez en el WTA 500 de Monterrey 2025.

De ahí, conserva un recuerdo grato: “He probado tacos de pulpo, no me acuerdo ahora del restaurante, pero fue en Monterrey cuando ganamos con mi compañera Nicole en dobles y fue riquísimo, de verdad lo repetiría”, señaló entre risas tras su doble corona en Mérida.

La semana de éxito en el Yucatán Country Club elevó a Bucsa al mejor ranking individual de su carrera, ya que aparece en el 31, con un destacado salto de 32 posiciones. Ya es la española con clasificación más alta del mundo.

En dobles se encuentra en la posición 17, saltando tres peldaños, y también es la mejor ubicada de su país en esta modalidad.

Otro incentivo para Bucsa tras su doble corona en Mérida fue el premio económico. Recibió 185,500 dólares por su título individual y 30,770 por el de dobles, recordando que en este último se entregan 61,540 en conjunto para las campeonas.

Es decir, la española salió de Yucatán con 216,270 dólares, de acuerdo con cifras oficiales del torneo. Su próxima parada es el WTA 1000 de Indian Wells, donde todavía no tiene rival definida.