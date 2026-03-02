El BCIE coloca 3,000 millones de pesos en bonos en su segunda emisión en México en 4 meses

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó 3,000 millones de pesos mexicanos en el mercado de capitales de México, en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo y a un plazo de 3.5 años.

El libro de órdenes registró una sobresuscripción de 1.52 veces el total emitido, con una demanda total de 4,560 millones de pesos, según explicó el organismo en un comunicado.

La emisión contó con las calificaciones 'Aaa' y 'AAA' por parte de Moody's y Standard & Poor's, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa.

Se trata de la segunda colocación realizada en la plaza mexicana en menos de cuatro meses, tan solo después de la emisión completada en noviembre de 2025 por la misma cuantía.

Con esta transacción, el mercado de capitales de México se mantiene como el segundo más relevante dentro de la estrategia global de fondeo del BCIE, que acumula una cuantía superior a los 79,100 millones de pesos.

"La recurrencia y consistencia de nuestras colocaciones reflejan la disciplina financiera con la que gestionamos nuestro balance y la visión de largo plazo que orienta nuestra estrategia institucional", destacó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.