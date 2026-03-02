Bolsa mexicana retrocede ante el nerviosismo por Oriente Medio

Las bolsas de valores de México inician las negociaciones de esta semana con pérdidas. Los índices accionarios locales caen en medio de una mayor aversión al riesgo en el mercado, después de que el fin de semana se agravó la situación en Oriente Medio.

El índice referencia S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, baja 0.80% a 70,835.51 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.83% a 1403.95.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. Destacan las pérdidas de Televisa, con 5.64% a 9.71%, extendiendo el movimiento tras su reporte trimestral, y el banco Regional, con un movimiento de 3.74% hasta un precio de 155.67 pesos.

Estados Unidos e Israel lanzaron misiles a Irán el fin de semana, e Irán bombardeó a Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio. El conflicto no da señales de descenso y el mercado reacciona con un comportamiento de mayor demanda de activos refugio.