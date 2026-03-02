Embajada de EU en Irak pide a sus ciudadanos "resguardarse" ante las protestas violentas

La Embajada de Estados Unidos en Irak instó este lunes a sus ciudadanos a "resguardarse hasta nuevo aviso" y "evitar multitudes" ante la posibilidad de que se produzcan protestas "violentas" en el país en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Aconsejamos a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones, mantener un perfil bajo y permanecer refugiados hasta nuevo aviso. Deben evitar las multitudes, ya que las manifestaciones pueden volverse violentas con poco margen de advertencia", indica la legación diplomática en un comunicado.

Así, ha explicado que "las milicias terroristas alineadas con Irán siguen representando una amenaza significativa para la seguridad pública". Además, ha afirmado que "continúan las informaciones de misiles, drones y proyectiles en el espacio aéreo iraquí", añadió.

"Los disturbios violentos, protestas y otras manifestaciones contra Estados Unidos continúan en la capital, Bagdad. Estos disturbios son violentos, y se han convocado nuevas manifestaciones en todo Irak. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las zonas cercanas al Puente 14 de Julio. Las autoridades iraquíes han cerrado la Zona Verde en el centro de Bagdad, con pocas excepciones. No intenten acercarse a la Embajada en Bagdad ni al Consulado General en Erbil debido al aumento de las medidas de seguridad", recoge el documento.

Asimismo, ha solicitado a todo su personal "confinarse" en sus residencias a partir de este lunes, a medida que se mantiene la alerta de viaje de nivel 4 para Irak.

"Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Irak bajo ningún concepto. Si se encuentra en Irak, revise su plan de seguridad personal y extreme las precauciones", apuntó. "Considere salir de Irak una vez que las condiciones sean seguras", ha remachado.