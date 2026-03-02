Wall Street cae por conflicto en Oriente Medio; acciones de defensa y energía suben

Los tres principales índices de Wall Street bajan moderadamente la mañana de este lunes. El mercado se muestra cauteloso tras el agravamiento del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán y la posibilidad de que se afecten las cadenas de suministro mundiales.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cede 0.26% a 48,850.60 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.21% a 6,864.50 puntos. El Nasdaq Composite cae 0.02% a 22,663.96 puntos.

Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán el fin de semana, con el objetivo de acabar con el régimen islámico del país y su proyecto nuclear. El líder ayatolá Alí Jameneí murió e Irán respondió con misiles a Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio.

Los inversionistas reaccionan negativamente a la posibilidad de un conflicto de larga duración. Entre las empresas más afectadas ⁠están las aerolíneas, ya que varias ⁠compañías suspendieron sus vuelos debido a los ataques en zonas importantes como Dubai y Doha.

Por el contrario, el sector de energía se beneficia de un incremento en los precios del petróleo, que subieron más de 8% debido a que varias instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio pararon su producción. Exxon Mobil (+1.46%) y Chevron (+1.70%) suben.

Los activos de refugio tradicionales como el oro (+1.47%) suben y las acciones de compañías mineras se benefician. Otra industria que avanza en este escenario complejo es el de defensa, con alzas en compañías como Lockheed Martin (+2.63%) y RTX (+4.08%).