Wall Street cae por conflicto en Oriente Medio; acciones de defensa y energía suben
Las aerolíneas se encuentran entre las acciones más golpeadas este lunes, debido a la cancelación de vuelos por el conflicto que ha alcanzado destinos como Dubai.
Los tres principales índices de Wall Street bajan moderadamente la mañana de este lunes. El mercado se muestra cauteloso tras el agravamiento del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán y la posibilidad de que se afecten las cadenas de suministro mundiales.
El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cede 0.26% a 48,850.60 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.21% a 6,864.50 puntos. El Nasdaq Composite cae 0.02% a 22,663.96 puntos.
Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán el fin de semana, con el objetivo de acabar con el régimen islámico del país y su proyecto nuclear. El líder ayatolá Alí Jameneí murió e Irán respondió con misiles a Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio.
Los inversionistas reaccionan negativamente a la posibilidad de un conflicto de larga duración. Entre las empresas más afectadas están las aerolíneas, ya que varias compañías suspendieron sus vuelos debido a los ataques en zonas importantes como Dubai y Doha.
Por el contrario, el sector de energía se beneficia de un incremento en los precios del petróleo, que subieron más de 8% debido a que varias instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio pararon su producción. Exxon Mobil (+1.46%) y Chevron (+1.70%) suben.
Los activos de refugio tradicionales como el oro (+1.47%) suben y las acciones de compañías mineras se benefician. Otra industria que avanza en este escenario complejo es el de defensa, con alzas en compañías como Lockheed Martin (+2.63%) y RTX (+4.08%).