Desinformación financiera frena compra de vivienda; 70% desconoce cuánto puede pagar

La compra de vivienda en México enfrenta un obstáculo menos visible que las tasas de interés o el precio del metro cuadrado y es el desconocimiento financiero de los propios compradores.

De acuerdo con datos de Creditaria México, siete de cada 10 personas interesadas en adquirir casa no saben cuál es su capacidad real de financiamiento y 95% desconoce su score crediticio, uno de los principales criterios que utilizan los bancos para aprobar o rechazar una hipoteca.

En un entorno donde el crédito define qué vivienda es viable, esa falta de información se traduce en rechazos, ajustes de presupuesto o abandono de operaciones, según el análisis de la firma de intermediación financiera.

El reporte añade que el impacto económico no es menor, ya que comparar opciones entre instituciones puede representar diferencias de entre 100,000 y hasta 1 millón de pesos en el costo total del crédito. Un comprador asesorado puede generar ahorros relevantes sólo por elegir una estructura distinta de tasa, plazo o comisiones.

Sin asesoría, el comprador promedio elige entre más de 80 esquemas hipotecarios disponibles en el sistema financiero, con estructuras que modifican de forma sustancial el pago final y el nivel de endeudamiento de largo plazo.

La brecha informativa se agrava en un momento de menor dinamismo crediticio. Durante el primer semestre del 2025, la colocación de hipotecas cayó 9% anual, mientras que los precios de la vivienda subieron 8.4%, por encima del crecimiento de los ingresos familiares. La combinación reduce la capacidad de absorción del mercado y eleva el costo de decisiones mal calculadas.

“Hoy, la educación financiera funciona como un mecanismo de defensa patrimonial”, explica Romain Benenati, director general adjunto de Creditaria México.

El crédito como filtro inicial

El fenómeno también tiene una dimensión digital. Aunque 80% de los interesados inicia la búsqueda de vivienda en línea, una parte relevante ajusta sus expectativas o detiene el proceso cuando descubre que el crédito disponible no coincide con el inmueble deseado.

“El mercado digital ya resolvió cómo encontrar vivienda; lo que sigue pendiente es cómo cerrar la brecha entre búsqueda y compra. El crédito dejó de ser un trámite posterior a la búsqueda: al demandar certidumbre, se convierte en el eje que determina qué vivienda es realmente alcanzable, cuánto puede financiar y en qué condiciones. Esa información financiera temprana se está convirtiendo en algo tan importante como la ubicación”, señala Julio Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24

Las diferencias regionales reflejan la dependencia del empleo formal. El Estado de México concentra una demanda potencial cercana a 1.2 millones de viviendas, mientras que entidades con crecimiento laboral, como Nuevo León y Jalisco, muestran mayor resiliencia en la absorción de vivienda financiada. Donde el empleo se contrae, la viabilidad crediticia se deteriora con rapidez.

Especialistas recomiendan que la mensualidad hipotecaria no supere 40% del ingreso disponible. Superar ese umbral compromete la estabilidad financiera del hogar ante cualquier variación en tasas o ingresos.

En el actual ciclo inmobiliario, la educación financiera dejó de ser un atributo deseable. Se convirtió en una condición estructural para acceder al mercado. Sin claridad sobre el crédito, la búsqueda de vivienda se vuelve aspiracional; con información, se vuelve transacción.