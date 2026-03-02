Sheinbaum asegura que el conflicto EU-Irán no impacta la economía mexicana; destaca nivel del peso

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que, hasta el momento, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán no ha generado impactos económicos en México.

Durante su conferencia mañanera, la primera mandataria señaló que el tipo de cambio -peso-dólar- se mantiene dentro de márgenes estables, pese a la volatilidad internacional derivada de los recientes ataques en Medio Oriente.

“El peso se mantuvo, está en el margen”, afirmó Sheinbaum, al destacar que los mercados financieros nacionales no han registrado variaciones significativas frente al dólar.

Petróleo sube más de 8% tras ataques

El precio del petróleo se disparó luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, lo que interrumpió el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, superó los 72 dólares por barril, con incrementos superiores al 8%, mientras que el Brent, referente internacional, rebasó los 79 dólares por barril, tras registrar alzas similares.

Los mercados energéticos reaccionaron ante el riesgo de una interrupción prolongada en el suministro desde Medio Oriente, lo que podría presionar los precios internacionales del crudo y los combustibles.

México activaría el IEPS para contener gasolinas

Ante este escenario, Sheinbaum explicó que México cuenta con un mecanismo para evitar que aumentos abruptos en el precio del petróleo impacten directamente en la gasolina. Detalló que el gobierno puede ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar alzas y proteger la inflación.

“Frente a aumentos grandes en el crudo, México tiene un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina”, subrayó. La presidenta agregó que su administración mantiene reuniones semanales con la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento a la situación económica internacional y evaluar posibles riesgos.

Crítica a la ONU por conflicto en Medio Oriente

En el plano internacional, Sheinbaum también cuestionó el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente al aumento de la violencia en Medio Oriente.

Consideró que el organismo “ha dejado de cumplir el papel para el que fue creado”, al señalar que actualmente prevalecen las decisiones de las potencias militares. “Es triste lo que ocurre; quien paga es la población civil”, expresó la mandataria.

Aunque el alza del petróleo ha sido significativa tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo, con incrementos cercanos a 10 dólares por barril en los últimos días, el gobierno federal insiste en que la economía mexicana se mantiene estable.

Las autoridades continuarán monitoreando los mercados energéticos y financieros ante la posibilidad de que el conflicto escale y genere nuevas presiones sobre el comercio y los precios internacionales.