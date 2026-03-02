Remesas inician el 2026 con caída y rompen racha de ingresos superiores a 5,000 millones de dólares

Las remesas recibidas en México durante enero sumaron 4,594 millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico).

Este flujo representó una caída de 1.4% respecto de la cifra captada por los hogares beneficiados en el mismo mes del año pasado, cuando ingresaron 4,660 millones de dólares.

La entrada de remesas de enero representó un retroceso frente al repunte observado en diciembre, cuando los envíos crecieron 1.9% respecto del mismo mes del 2024.

La información divulgada por el banco central muestra que el arranque del año contrastó con la dinámica observada entre mayo y diciembre, periodo en el que los flujos mensuales superaron de manera consistente los 5,000 millones de dólares.

Es decir, enero no solo retomó la tendencia de contracciones anuales, sino que también rompió la racha de ocho meses con ingresos mensuales por encima de ese umbral

De acuerdo con estimaciones del Inegi y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), son 4.9 millones de familias las que reciben remesas en México, donde 11.1 millones de adultos son beneficiarios.

El Banxico ha publicado en varios Reportes sobre las Economías Regionales y en notas técnicas, que las remesas se destinan mayoritariamente al consumo básico como alimentos, vivienda y salud.

Otros estudios publicados en revistas académicas como Review of Economics of the Household, titulado “A regional analysis of the impact of remittances on health expenditures: evidence from Mexico” confirman que las remesas tienen un impacto positivo y estadísticamente significativo en el gasto de salud de los hogares que las reciben.