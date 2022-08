Simplificar el contrato de arrendamiento, el área de oportunidad que busca atacar Morada Uno

Para la startup mexicana Morada Uno, el servicio de renta puntual, es decir, aquel que da seguridad a los propietarios de inmuebles en alquiler de que recibirán el pago de los arrendamientos en casos de desavenencias con los inquilinos, así como recuperar la posesión de sus propiedades, es la fórmula para diferenciarse de otras opciones.

Gerónimo Gaxiola, director legal de la empresa, detalló que el proceso de Morada Uno busca ofrecer soluciones para el asesor inmobiliario, en cuanto a la investigación y seguridad sobre la capacidad de pago del inquilino, lo cual permite al propietario tener mayor certeza sobre su inmueble y esto también genera que las personas que rentan tengan que cumplir con menos requisitos.

“Para el propietario tener la seguridad de que va a recibir su renta, para el inquilino que no tienen forma de conseguir un aval, nosotros si bien no fungimos como un aval técnicamente, sí hacemos lo que hace un aval”, explicó.

Sin embargo, para la startup la seguridad no solo es un tema de certeza, sino que a través de su plataforma buscan cuidar la información con la que se trabaja, para evitar que más personas de las debidas tengan acceso a los contratos en proceso.

La clave de las pólizas

Para el directivo de Morada Uno, a diferencia de otras empresas que buscan atender al sector de vivienda en alquiler, el objetivo de la firma es afinar los procesos de investigación y validación de inquilinos, para así ofrecer una póliza que permita siempre recibir las rentas y no sólo recuperar el inmueble en caso de conflictos.

Así, el servicio de Morada Uno permite la elaboración de contratos a través de procesos en una plataforma digital, lo que favorece la reducción de cláusulas y deja la edición de los términos solo en manos de determinados involucrados para evitar cambios no revisados.

“La elaboración de los contratos ya no es como antes (…) tenemos un área de tecnología, que nos permite llevar todo eso de manera automática, y por lo mismo tenemos una capacidad de entrega de 24 horas”, afirmó Gaxiola.

El representante de la empresa acotó que, en el caso de las pólizas tradicionales, que se concentran en recuperación de inmuebles, no se hace un análisis e investigación del inquilino en cuestión, pues no asumen la responsabilidad de pagar las rentas que no se paguen de forma puntual.

Cambios contractuales por tecnología

Morada Uno se define como una empresa de tecnología, que se dedica a ofrecer servicios de asesoría legal y de servicio de renta puntual, un concepto que les permite simplificar y redactar contratos con temas muy puntuales para facilitar el cumplimiento de las cláusulas.

“El objeto es entregar un inmueble en específico por cierto tiempo, una vigencia, a cambio de una contraprestación económica que es una renta, eso lo puedes plasmar en dos páginas, pero pasaba lo contrario, que llegan contratos de 28,30, 40 páginas, con cláusulas que no tienen aplicación alguna en la vida práctica”, consideró Gaxiola.

Los elementos básicos que Morada Uno considera deben incluir los contratos son:

El inmueble del que se trata.

Por cuánto tiempo se va a dar en arrendamiento.

Qué precio o renta se debe pagar.

Una vez definidos los puntos medulares de la relación contractual, se debe puntualizar en el documento:

El destino del inmueble (habitacional, comercial o industrial).

Los detalles relativos al depósito en renta.

Lo referente a obras y reparaciones y quién debe llevarlas a cabo.

Los intereses moratorios y la pena convencional.

El reglamento a cumplir.

Las causales de rescisión del contrato.

El ajuste anual en el precio de la renta.

Para Gaxiola simplificar los contratos no representa descuidar puntos clave, sino que al presentar formatos más sencillos se facilita el cumplimiento de condiciones.