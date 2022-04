El arrendamiento de vivienda es una alternativa que te permitirá acceder a zonas habitacionales cerca de tu centro de trabajo, te dará flexibilidad para mudarte en algún momento o, en su caso, puedes utilizar un bien inmueble vacío de tu propiedad para generar ingresos.

Sin embargo, toma en cuenta que una vez que encuentres tu lugar o al inquilino ideal, el contrato de arrendamiento será el primer paso de muchos para revisar a detalle y lo debes de tener siempre presente como un instrumento legal y mecanismo de información para protegerte de incidencias futuras.

No importa si es tu primer contrato de arrendamiento o uno de varios, a continuación te damos unas recomendaciones para que sea un instrumento legal que te haga la vida más sencilla.

¿Qué es, para qué sirve y quién lo hace?

Empecemos por lo básico, un contrato de arrendamiento cumple la misma función que cualquier otro que firmamos al adquirir un bien o un servicio: dejar cláusulas puntuales para favorecer la relación entre las partes involucradas.

De acuerdo con el portal inmobiliario Vivanuncios, un contrato de arrendamiento es un formato que ayuda a establecer las obligaciones y derechos de cada miembro de la operación, es decir, ya seas inquilino o propietario de un inmueble, firmar un contrato será lo ideal.

“En él se determinan las condiciones legales más importantes que ambas partes deben cumplir para llevar una relación arrendador–arrendatario apropiada y no faltar a las cláusulas determinadas en el contrato”, detalló Vivanuncios sobre el tema.

“En el modelo del contrato de arrendamiento de vivienda nada se puede presuponer o dar por sentado, debe incluir las cláusulas, condiciones y sanciones en caso de incumplimiento o eventualidades”.

Los datos que nunca te deben faltar

Más allá de los detalles puntuales, condiciones y cláusulas que de manera puntual cada involucrado pida incluir, de acuerdo con el sitio inmobiliario Neximo, un contrato de arrendamiento siempre debe tener la siguiente información para hacerlo válido:

Nombre de ambas personas.

Ubicación del inmueble.

Cantidad de dinero que se acuerda pagar de renta.

Una descripción detallada de la casa.

Depósito.

Estipular las fechas de inicio de contrato, pagos de renta y de la finalización del mismo.

Los detalles son los que cuentan

Si bien la intención de una relación entre inquilino y arrendatario es que sea lo más estable y sin contratiempos, la realidad es que los hechos menos esperados ocurren, por ejemplo, una pandemia que nos deje sin trabajo y sin ingresos para pagar puntualmente la renta.

Cristina Palacios, cofundadora y directora de operaciones de Aptuno, comentó que el contrato de arrendamiento es instrumento que debe velar por los intereses de ambas partes involucradas, pero, sobre todo, es necesario para fijar condiciones muy específicas como montos de mantenimiento, penalizaciones por cancelación anticipada y hasta para tener claridad sobre los incrementos anuales en el valor de la renta.

“Para cualquier inquilino lo más importante a revisar en un contrato es tener muy claro los montos de renta, en cuanto a no solo la mensualidad del lugar, también los gastos adicionales como podrían ser el mantenimiento”, explicó.

“El siguiente punto básico y en el que no mucha gente se fija es en qué proporción sube el precio de manera anual y con cuánto tiempo de anticipación pueden cancelar el contrato”.

Para la especialista, es necesario ver si se incluyen cláusulas especiales, especialmente del lado de los propietarios, para en caso de negociaciones futuras, tener por escrito el acuerdo inicial.

También, dijo la directiva de Aptuno, es importante tener presente por escrito los reglamentos, pues tanto los arrendadores como arrendatarios deben tener en cuenta las condiciones bajo las que deben cuidar los inmuebles.

Protégete de lo inesperado

Los eventos menos imaginados pueden pasar, prueba de ello fue la emergencia sanitaria por el covid-19, la cual puso retos para todos los involucrados en el mercado de renta de vivienda.

Paola Cruz, directora de gestión de activos en ALIGNMEX Real Estate Capital y SíRENTA, explicó que para el segmento vivienda en renta, el contrato de arrendamiento es un elemento que debe ser bien entendido y analizado por los inquilinos.

Explicó, que, en su caso, cuentan con tres tipos diferentes de contrato de arrendamiento, según los requerimientos y periodos de ocupación que prevé cada inquilino.

La directiva señaló que para SíRENTA, las condiciones de cancelación anticipada es uno de los elementos más relevantes, por las penalizaciones incluidas y los períodos de desocupación, ya que tanto los inquilinos como los propietarios, deben tener plazos disponibles para encontrar un nuevo lugar para vivir y para tener un nuevo ocupante.

“El contrato es fundamental, no se puede argumentar: 'no lo leí, no le entendí' porque es algo que por regla nosotros nos aseguramos de que lo lean, lo entiendan y cualquier duda la revisamos”, acotó la directiva.