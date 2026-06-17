Themba Zwane se perderá tres partidos del Mundial 2026 tras su expulsión contra México

La FIFA anunció este miércoles que la suspensión del mediocampista sudafricano Themba Zwane, tras su expulsión en el partido inaugural del Mundial contra México el jueves pasado, se amplió a tres partidos.

Zwane fue expulsado por golpear en la cara al defensa Roberto Alvarado en los últimos compases del partido, que México ganó por 2-0 en el Estadio Azteca. Sudáfrica terminó el encuentro con nueve jugadores tras la expulsión previa del mediocampista Sphephelo Sithole.

Zwane, de 36 años, que había entrado como suplente poco más de 20 minutos antes, se mostró desconcertado tras recibir la tarjeta roja del árbitro brasileño Wilton Sampaio, tras intentar superar a Alvarado en el borde del área mexicana. Ambos entraron en contacto antes de que la mano de Zwane golpeara a Alvarado en la cara.

Tras el partido, el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, dijo que podía aceptar la expulsión de Sithole, quien había frustrado una ocasión de gol de México en el borde del área, pero consideró que la expulsión de Zwane era discutible.

"La segunda tarjeta roja es discutible", dijo Broos en la rueda de prensa posterior al partido. "Fue el jugador mexicano quien bloqueó a mi jugador. Pero esa es la decisión del árbitro, y también tenemos que aceptarla, aunque creo que fue demasiado leve para sancionarla con tarjeta roja".

"La primera tarjeta roja hay que aceptarla. Su jugador se dirigía solo hacia la portería y Yaya (Sithole) le hizo una falta, así que eso lo puedo entender".

Las expulsiones en el Mundial acarrean al infractor una suspensión automática de un partido, pero en caso de juego antideportivo, la comisión disciplinaria de la FIFA puede ampliarla.

Sudáfrica, que se enfrentará a República Checa el jueves en Atlanta en su segundo partido del Grupo A, puede presentar un recurso, informó la FIFA.