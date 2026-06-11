"El techo es muy alto": Erik Lira celebra el debut triunfal de México en el Mundial 2026

La selección mexicana de futbol pudo ⁠hacer su trabajo sin que el marco del Estadio Azteca la afectara en el triunfo 2-0 sobre ⁠Sudáfrica en el encuentro que ⁠abrió el Mundial, dijo el jueves el centrocampista Erik Lira, quien se mostró ilusionado y señaló que "el techo es muy alto" para el equipo.

México se impuso con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un encuentro en el que terminó con 10 hombres por la expulsión de su capitán, César Montes, pero nunca sufrió ante los "Bafana Bafana".

"Este era un partido difícil en lo emocional, porque no vivimos esto muchas veces en la vida", dijo Lira a periodistas tras el partido. "Era un momento complicado, pero todos trabajamos en lo mental para que esto no nos afectara y pudiéramos hacerlo lo mejor posible".

El encuentro, con sus tres expulsados, marcó el récord del partido ⁠inaugural con mayor cantidad de ⁠tarjetas rojas en la historia ⁠de los mundiales.

"Era importante sumar de a tres, por ⁠suerte lo logramos. Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para preparar el segundo partido y llevarnos de nuevo los tres puntos", dijo Lira.

"El techo es muy alto, no vamos a conformarnos con nada", agregó.

En la segunda jornada del Grupo A, México ⁠chocará con Corea del Sur, que más tarde el jueves se mide a República Checa.