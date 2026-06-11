Mundial 2026: Mexicanos celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo del Tri sobre Sudáfrica

Los mexicanos salieron a las calles de la Ciudad de México este jueves para celebrar la victoria 2-0 contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

Fanáticos del futbol se congregaron la tarde de este 11 de junio en el emblemático Ángel de la Independencia en Paseo de la Rerforma para festejar el triunfo de la Selección Mexicana, la cual sumó tres puntos en su primer partido del Mundial, rompiendo así la maldición de no haber ganado en su debut en siete ocasiones anteriores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó sobre cierres a la circulación en distintos tramos de la avenida debido a las concentraciones de aficionados y eventos relacionados con los festejos.

De acuerdo con los reportes viales difundidos la tarde de este jueves, la circulación fue suspendida en ambos sentidos de Reforma, primero entre la Diana Cazadora y Manuel Villalongín, y posteriormente entre Circuito Interior y Eje 1 Norte, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. También se registraron afectaciones en Eje 2 Poniente a partir de la calle Puebla.

"Se rompe la maldición, y qué (lugar) mejor para hacerlo que en su casa con su gente", dijo Arturo López, de 32 años, en el estadio Ciudad de México. "Es el sueño que a todo niño que le gusta el fútbol (asistir a un partido mundialista) le gustaría vivir alguna vez en la vida".

Un gol tempranero de Julián Quiñones en el minuto nueve calmó los nervios iniciales y puso al público en pie, creando un ambiente electrizante en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

"El público, toda la gente, dio energía al equipo", dijo Beth Navaez, que también asistió a los Mundiales de Rusia y Qatar, antes de afirmar que era incluso "más emocionante" ver a su selección jugando de local.

Aun así, no se mostró demasiado optimista sobre las perspectivas del equipo en el torneo. "Siempre tenemos esperanza, pero siempre nos decepcionan", añadió.

Al otro lado de la ciudad, en el Fan Fest situado en el Zócalo capitalino, ubicado en el Centro Histórico de la capital, los aficionados bailaban y cantaban incluso cuando empezó a llover. El lugar, que en los días previos al partido había estado acordonado y rodeado por un campamento de maestros en protesta, se llenó hasta su aforo de 50,000 personas para ver jugar al "Tri".

"Me siento contenta, feliz, soy 100% mexicana", dijo Marta González, de 42 años, cuando dejaba el fan-fest del Zócalo junto a su hija y su hijo, todos con las camisetas del "Tri".

Los futbolistas mexicanos se vieron contagiados por el ánimo de la gente.

"Camino al estadio era muy lindo ver a todos con la playera verde, esto es algo que me voy a llevar para el resto de mi vida", dijo a periodistas Erik Lira tras el encuentro.

"Somos 11 mexicanos representando a 180 millones de personas", agregó.