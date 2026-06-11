Javier Aguirre: "pudo ser más que un 2-0 ante Sudáfrica"

Javier Aguirre salió sonriente a dar su conferencia pospartido, pero el gesto anunciaba muchas cosas detrás. El 2-0 ante Sudáfrica le dejó satisfecho por el momento, porque son los tres puntos, pero reconoció que el escenario pintaba para un marcador más abultado, incluso, propuso un 4-0.

No aprovecharon la desventaja de Sudáfrica, que fue reduciéndose en la cancha, primero se quedaron con 10 hombres, con la expulsión de Sphephelo Sithole al minuto 49, y después, con nueve, tras la tarjeta roja a Themba Zwane (84’).

"Este estadio es increíble, comparado con el Mundial 1986. Intenté que los jugadores se aislaran del entorno, pero varios tuvieron calambres, lo cual no es físico sino emocional. Ahora que ya lo vivieron, tengo que ajustar mis palabras y preparar mejor a los jugadores para lo que viene (...) El Mundial es un escenario brutal, las patitas se te sacuden tantito, el jugador lo siente, el jugador dice 'ah caray', nunca en 25 partidos tuvimos calambres (...) es un tema emocional, equivocarte en pases fáciles, les pesó, no a todos, afortunadamente fueron tranquilizándose, teniendo la pelota, tuvimos 16 remates a puerta, mucha posesión, nunca sufrimos atrás, 3-0 o 4-0, la expulsión fue evitable, es parte del juego, veremos lo que viene".

Aguirre da vuelta a la página y no se obsesiona por mantener al equipo en el liderato. Una vez atravesado el partido de los nervios por la inauguración, toca pensar en Corea del Sur, que este mismo día, enfrenta a República Checa en Guadalajara.

"Cero, nunca es obsesión, lo dicen, es importante, pero ahora mismo es el partido contra Corea lo más importante. Todo lo demás son sumas y restas, pero tampoco es nuestra prioridad, pensamos en Corea, ser mejor que ellos, paso por paso, ver qué nos depara el futuro, el jugador es joven, malo sería pensar, la ambición y sueños no tienen límite".