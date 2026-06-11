Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su victoria en la inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Mexicana de Futbol tras vencer 2-0 a su similar de Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, expresó la mandataria.

A través de sus redes sociales, informó que presenció el partido de futbol desde el Deportivo “Hermanos Galeana”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En compañía de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la titular del Ejecutivo federal encabezó las porras y vivas a favor del conjunto mexicano.

En el espacio deportivo ubicado al norte de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo convivió con la ciudadanía y celebró con euforia las dos anotaciones del tricolor.