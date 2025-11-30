Semifinales: Toluca por su revalidación y clubes regios dentro

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados seguirán luchando por el título del Apertura 2025 con el derecho de piso ganado por quedar entre los mejores cinco equipos posicionados durante todo el torneo, a excepción de América (4°) eliminado en cuartos de final.

Toluca eliminó a Bravos de Juárez, que debutó en su primera liguilla. El domingo (24 horas después de la derrota) la Directiva finalizó el contrato del entrenador Martín Varini, tras un año de trabajo.

Tigres superó a los Xolos de Tijuana con una goleada 5-0 en los cuartos de final de vuelta (global 5-3). La propuesta de escuadra joven encabezada por Sebastián Abreu y la estrella Gilberto Mora, consiguió su boleto a la liguilla mediante el play-in, pero el club seguirá en sequía desde su último y único trofeo en el Apertura 2012.

“Son dos grandes rivales, Rayados y Cruz Azul son grandes rivales y nos ocupa ya a partir de mañana darle vuelta a la página, empezar a planificar”, apuntó el entrenador Guido Pizarro.

Cruz Azul eliminó a las Chivas, que suma 17 torneos seguidos sin ser campeón en Liga MX y además, supuestamente habría sido el último partido del ‘Chicharito’ Hernández, quien falló el penalti en Ciudad Universitaria, la esperanza del boleto a la Semifinal.

“Tuvimos la clasificación en la mano y se perdió. Chivas es grande por la forma en que nos tocó ser eliminados. ‘Chicharto’ tiene experiencia para cobrar un penal, eso es incuestionable, el penal es una oportunidad, con su buena voluntad y por su jerarquía me pareció el indicado para patear un penal crucial. Este deporte tiene estas cosas. Orgulloso por cómo compitió el equipo y deben tener la conciencia tranquila porque hicieron todo por la eliminatoria, el mérito y merecimiento con un esfuerzo colectivo y muchas llegadas”, dijo post partido el técnico Gabriel Milito.

Rayados eliminó al América, que buscaba su cuarta final consecutiva de liga para pelear por su corona 17. Monterrey se vengó de la Final del Apertura 2024, en la que consiguió su tricampeonato (marcador global de 3-2) bajo la tutela de André Jardine.

El líder del Apertura 2025 y aún vigente campeón, Toluca FC tiene dos temas que tratar antes de saltar de nuevo a la cancha. Ante los Bravos de Juárez (2-1 en el global) dejaron colgado el 0-0 en el marcador de la vuelta, pese a que cuentan con el campeón de goleo Joao Paulo Dias (12).

El entrenador Antonio ‘Turco’ Mohamed explicó que para pensar en el bicampeonato, deben imponerse a cualquier equipo y por eso, no se fija en quién le tocaría en la siguiente fase. Además, Alexis Vega no ha podido volver a la cancha, después de su lesión en el muslo izquierdo desde la jornada 15.

“Para ser campeón hay que ganarle a todos. Entonces, que toque quien toque, es lo mismo. (Alexis Vega todavía no está al 100 por ciento, así que tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido. Y después lo que tenemos que mejorar es la contundencia. Tanto allá como acá. Hemos tenido muchas opciones hoy. Nosotros hoy estuvimos erráticos frente al arco”.

Así quedan las semifinales

Toluca (1) vs. (5) Rayados